Los motivos de la inesperada salida de Frida Sofía de “Mira Quién Baila”

El estreno de “Mira Quién Baila: La Revancha” ha generado diversas reacciones, pues Frida Sofía fue eliminada, en medio de una controversia.

Aquí te contamos qué pasó con la hija de Alejandra Guzmán.

Frida Sofía no se presentó en “Mira Quién Baila: La Revancha”

Se dio a conocer que la influencer no asistió al programa, motivo por el que los jueces y la producción decidieron dejarla fuera de la competencia.

“Como habrán notado, Frida Sofía no estuvo presente en el musical de apertura. Lamentablemente, no se presentó a tiempo al foro, pero esperamos que lo haga para el momento de su baile”, dijo Mane de la Parra en el programa, antes de que se hiciera oficial su salida.

Luego de que la joven no hizo acto de presencia, la jueza Roselyn Sánchez informó que fue eliminada.

“Como saben, esta ha sido la única gala, estamos con una situación que una de las estrellas no se presentó al foro... Al Frida Sofía no estar aquí, esta nota y no haber bailado y decidir no estar con nosotros, pues automáticamente queda eliminada”, dijo.

¿Por qué abandonó el programa?

Cabe señalar que el motivo por el que la también modelo decidió ya no presentarse en el reality show fue por qué durante la promoción del mismo, una reportera de Univisión la cuestionó sobre su relación actual con su madre, con quien lleva distanciada varios años.

Frida Sofía se exaltó, pues dejó en claro que ella no quería ser relacionada con su familia; incluso, es sabido que no ha aceptado participar en otros realities como “La Casa de los Famosos”, para evitar ese tipo de preguntas.

Por medio de su cuenta de Instagram, la hija de “La Guzmán” comenzó a compartir algunos mensajes de salud mental, dejando en claro que tomó la decisión de dejar el reality show buscando su propia integridad.