Ivy Queen presenta sus éxitos musicales en la más reciente edición de “Tiny Desk Concerts”

La pionera del reguetón, Ivy Queen, fue la más reciente invitada de “Tiny Desk Concerts”- los conciertos en video organizados por NPR Music- como parte del Mes de la Herencia Hispana.

“Let me take to my mother land, Puerto Rico that is. La casa del sofrito, del adobo, del sazón, pero también del reguetón”, con estas palabras, La Diva inició los casi 25 minutos de presentación.

Acompañada de cinco músicos- que tocaban instrumentos de cuerda y un piano- la artista boricua comenzó interpretando uno de sus mayores éxitos musicales de 2007, “Reza por mi”.

“Dale reza por mi porque te quiero a ti, pa´ parar de sufrir y vivir hoy sin ti, vivir sin ti”, es parte del coro de la canción que compartió con los presentes y los internautas.

“Yo estoy más nerviosa que ustedes, créanlo. No es lo mismo cantar en un estudio que cantar aquí. Yo nerviosa y ustedes tranquilos”, dijo en son de broma la caballota, quien luego decidió encender una vela “para los que se fueron y no están”.

Acto seguido, presentó un single que aseguró “traspasó el tiempo” y que fue un sencillo que antes las mujeres no se atrevían a cantar. Se trata de “La vida es así” de su CD “Drama Queen” de 2010.

La canción- que fue la principal del álbum musical- fue regrabada en 2022 en bachata para el disco “Piano & Mujer Vol. 2″ del pianista estadounidense, Arthur Hanlon.

“Dios mío. Cuando yo escribí esa canción estaba tirando duro. Pobrecita de ella, pero ahora es otra cosa”, compartió Ivy.

Para darle paso al famoso tema “Menor que yo” de 2007, la cantante urbana aseguró que para ella “el amor no tiene edad, no conoce color, no conoce raza. Cuando usted se enamora, se enamora a morir. Pero, ¿qué sucede cuando usted se enamora de un menor y usted es mujer?… Eso me pasó a mí”.

Además, reflexionó de forma jocosa que no la cantó “muy duro para que no nos llamen la policía. Mejor disfrute en silencio”.

“Estoy tan contenta, porque estoy haciendo algo fuera de mi zona de confort, pero yo he sido toda mi vida una mujer de retos. A mí se me dijo que ´no´ mil veces, se me cerraron mil puertas y yo seguí mi corazón, porque yo sabía que a mí no había que dármela, porque yo la tenía”, agregó Ivy Queen para luego explicar que “en vez de irme triste en depresión, escribí las mejores canciones que pude haber escrito”.

Precisamente, ese fue el caso del siguiente single que interpretó, “En qué fallamos”. El sencillo también de 2007, cuenta con un remix con el cantante urbano, Ken-Y.

“Oye, mi vida, ¿en qué fallamos? El me dice ´te quiero´ y yo como una boba le digo ´te amo´. Ay, ustedes aprenden muy rápido”, sostuvo entre risas.

El concierto concluyó con “Quiero bailar” del disco “Diva” de 2003. Tanto la producción discográfica como el tema lograron que el reguetón alcanzara una exposición internacional durante el 2004, como lo hizo Tego Calderón con “El Enemy de los Guasíbiri” y Daddy Yankee con “Barrio Fino”.

La canción se convirtió en la primera en español en escalar al primer puesto en el “Miami WPOW Rythmic Top 40″, mientras, se posicionaba en el Top 10 del “Billboard Latin Rhythm Airplay”.

“Muchísimas gracias porque esta oportunidad se añade a la historia de mi vida como una que me hacía falta, que me disfruto, que amo”, concluyó diciendo la leyenda de la música urbana.

Mira aquí el concierto completo aquí: