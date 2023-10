Zombieland 3: Lo que se sabe de la futura secuela

El director Ruben Fleischer expresó su interés en regresar para dirigir Zombieland 3 en una reciente entrevista.

Este bromeó sobre la posibilidad de lanzar la película en 2029, manteniendo la tradición de una década entre las entregas. Fleischer también mencionó que estaría encantado de reunirse con el elenco para una tercera película.

Woody Harrelson, quien interpreta a Tallahassee, manifestó su disposición a regresar para Zombieland 3.

En una entrevista a DiscussingFilm, elogió al elenco y al equipo de la película, describiéndolos como un grupo maravilloso y divertido. Aunque no ha recibido información sobre el proyecto, expresó su deseo de participar nuevamente.

Abigail Breslin, Emma Stone, Woody Harrelson y Jesse Eisenberg en 'Zombieland: Tiro de gracia' | (Columbia Pictures)

“Bromeamos con que debería ser cada 10 años porque la segunda película fue 10 años, casi al día, desde la primera. Me gusta la idea de que quizá en 2029 podamos volver a ese mundo con esa gente, que sin duda sería divertido ver. Ya sabes, ¿Qué estarán haciendo con tanto tiempo transcurrido?”.

La actriz Zoey Deutsch, quien interpretó a Madison en “Zombieland: Double Tap”, también expresó su entusiasmo por regresar en una posible tercera entrega:

“Me encantaría volver a ponerme el atuendo de ‘Von Deutch’, a falta de un juego de palabras mejor. Aquella experiencia fue muy divertida, y le he estado suplicando a Ruben que me volviera a poner en una película suya. Pero sí, me encantaría volver a interpretar a Madison. Es todo un personaje”.

Éxito de Zombieland

Las dos películas anteriores de la franquicia tuvieron un buen desempeño en taquilla. “Zombieland” recaudó más de 102 millones de dólares, mientras que “Zombieland: Double Tap” superó los 122 millones de dólares.

Estas cifras demuestran el interés continuo de los fanáticos y podrían impulsar a Columbia Pictures a dar luz verde a una tercera entrega.

El director Ruben Fleischer también mencionó la posibilidad de explorar otros lugares fuera de Estados Unidos en Zombieland 3.

“Una idea que se planteó y que creo que sería genial es ver lo que ocurre en otras partes del mundo, lo que sería emocionante para mí. Imaginemos que la película empieza con todos ellos bajando de un barco y desembarcando en algún lugar y viendo cómo es eso.’’, mencionó

Y continuó: ‘’Ya sabes, no rodándome en Atlanta otra vez. Hawai suena bien en esta época del año... las noches de febrero en Atlanta son muy frías. No me harían ver lo que pasa en Turcas y Caicos. Lo que fue su virus zombi”.

Ha sugerido la idea de que los personajes principales lleguen a un nuevo destino, como Hawái o las Islas Turcas y Caicos, lo que abriría nuevas oportunidades para la narrativa mientras se mantiene el elenco principal.

Aunque Zombieland 3 no ha sido confirmada oficialmente, las declaraciones del director y el entusiasmo del elenco han generado expectativas positivas entre los fanáticos.