Víctor Manuelle se pone la corbata verde y se une a “Atención Atención”

La agrupación infantil Atención Atención estrenó el remix del sencillo “Me olvido las palabras” junto al salsero puertorriqueño Víctor Manuelle, quien se puso la corbata verde y a participó en esta nueva versión.

La canción fue compuesta por Víctor Rivera (Atención Atención), Sebastián Altmark, Yoel Henríquez y Marcos Sánchez. El arreglo y producción musical estuvieron a cargo de Marcos Sánchez, quien actualmente cuenta con cinco (5) nominaciones al Latin Grammy como Productor del Año.

Marcos, quien ha producido varios de los discos de Víctor Manuelle y es el productor de parte del reciente disco de Atención Atención, sirvió de enlace. “Yo quería componer una salsa y cuando desarrollamos el tema en una sesión con Yoel Henríquez y Marcos Sánchez, a este último se le ocurrió la idea de hacerle un acercamiento a Víctor Manuelle, porque sabía que su nieta era fan de Atención Atención”, explicó Rivera, presidente y director creativo de Atención Atención.

El salsero enseguida dijo que sí porque, además de que le encantó el tema, también quería regalarle a su nieta la sorpresa de que lo viera cantando al lado del Sr. Sapo. “Siempre he respetado el trabajo encomiable que Atención Atención realiza para que los niños se eduquen a través de la música. En esta faceta de abuelo, gracias a Dylara me he convertido en fanático y no podía dejar pasar la oportunidad de formar parte de esta colaboración para que mi nieta se sienta orgullosa de mí y espero que este se convierta en su tema favorito”, indica Víctor Manuelle.

“No solamente es sumamente enriquecedor colaborar con artistas con una dimensión enorme como Víctor Manuelle. También verlo en su faceta personal como abuelo y la relación que tiene con su nieta es espectacular”, continúa diciendo Víctor Rivera de Atención Atención.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales y el video musical en YouTube.

Atención Atención se presentará en concierto en Puerto Rico este sábado 14 de octubre a las 6:00 p.m. en el Coca-Cola Music Hall. Los boletos están a la venta en www.ticketera.com

También estarán presentándose en Orlando, Florida el 21 de octubre a las 5 p.m. en el Dr. Phillips Center Los boletos están a la venta en www.livenation.com