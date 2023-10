Travis Kelce charla sobre su momento con Taylor Swift

Travis Kelce siente orgullo desde hace mucho tiempo por su capacidad para mantener el equilibrio entre su vida personal y su vida profesional, pero esa habilidad se ha puesto a prueba en las últimas semanas.

Desde que la incipiente relación del tight end estelar con la superestrella del pop Taylor Swift salió a la luz poco antes del partido de los Chiefs de Kansas City contra los Bears de Chicago el mes pasado, Kelce se ha convertido en un astro de primera categoría por derecho propio. Se enteró de eso cuando los paparazzi vigilaron el apartamento de Swift en Nueva York la semana pasada, capturando el momento en que salió la mañana antes de que los Chiefs jugaran contra los Jets, mientras otros fotógrafos habían estado observando su propia residencia en el área de Kansas City.

“Estamos aprendiendo con los paparazzi tomando fotos por todos lados”, admitió Kelce el viernes, “Pero eso viene con lo otro. Solo tienes que seguir viviendo y disfrutando los momentos”.

Ninguno de los dos ha hablado mucho sobre su relación y Kelce no entró en detalles el viernes cuando charló con los medios por primera vez en semanas. Pero, dado que Swift ha aparecido dos veces en una suite para ver jugar a Kelce, incluso junto a su madre Donna Kelce, es fácil ver por qué ha habido un enfoque tan intenso en el dúo.

El momento no podría ser mejor para los dos.

Kelce cumplió 34 años el jueves y está mucho más cerca del final de su carrera que del comienzo, y la mayor fama adquirida recientemente sin duda ayudará en su carrera post-fútbol. Su podcast con su hermano y center de los Eagles de Filadelfia, Jason Kelce, llamado “New Heights”, ha ganado popularidad, y el rostro bigotudo de Kelce ha apareciendo repentinamente en anuncios y comerciales de todo, desde State Farm y Hy-Vee hasta Pfizer y Experian.

Swift está en un receso de su gira Eras. Una película sobre la gira comenzará a proyectarse en al menos 8,500 cines en 100 países la próxima semana. La cadena de cines AMC Entertainment Holdings, que tiene su sede en los suburbios de Kansas City, dijo que había vendido más de 100 millones de dólares en entradas anticipadas y produjo los mayores ingresos por entradas de un solo día de su historia.

Mientras tanto, la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) y sus socios de transmisión están ansiosos por aprovechar este momento de la cultura pop.

Cuando se le preguntó si Kelce estaba sorprendido por el repentino interés en él y su relación con Swift, respondió: “Es mundial, hombre, mundial. Seguramente se ha magnificado”.

Mientras tanto, Kelce intenta ayudar a los Chiefs a defender su título del Super Bowl. Han ganado tres partidos seguidos después de perder su primer juego ante Detroit, y viajarán a Minnesota el domingo. (No se sabe si Swift asistirá).

“Me sentí como si estuviera en la cima del mundo después del Super Bowl y ahora incluso más en la cima del mundo”, dijo Kelce después de la práctica del viernes por la tarde. “Al final del día, siempre he sido bastante bueno equilibrando todo y siendo capaz de mantenerme concentrado en esto, así que voy a seguir adelante con eso”.

De hecho, Kelce siempre ha mantenido partes de su vida alejadas del fútbol.

En 2016, protagonizó su propio reality de citas,”Catching Kelce”. Ha hecho publicidad para muchos productos y servicios. Y ha jugado en numerosos torneos de golf de alto perfil, como una partida especial para televisión junto al quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes, contra Klay Thompson y Stephen Curry de los Warriors de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés) justo antes del inicio de esta temporada.

Sin embargo, nada de eso ha afectado su desempeño. Kelce nunca se había perdido un partido por lesión desde su temporada de novato antes de que una rodilla hiperextendida lo dejara fuera contra los Lions. Ha jugado todos los partidos desde entonces. Está en medio de una racha 1,000 yardas recibiendo en siete temporadas consecutivas, lo que resultó en ocho participaciones en el Pro Bowl y cuatro nominaciones al primer equipo All-Pro.

Su éxito es una gran razón para el dominio de los Chiefs. Han ganado los últimos siete títulos de la AFC Oeste, fueron anfitriones de los últimos cinco juegos de campeonato de conferencia y ganaron dos de los tres Super Bowls en los que aparecieron en las últimas cuatro temporadas.

Sin embargo, Kelce nunca había sido tan comentado hasta que Swift puso su aura sobre él.

“Sé que esto me lo busqué yo mismo”, dijo. “He tenido la suerte de divertirme con ello. Eso es lo único que realmente importa, que al menos no moleste a nadie (dentro de los Chiefs). Como dije antes, he sido bastante bueno compartimentando y asegurándome de que mi concentración esté en ganar el juego, y no veo que eso cambie en el corto plazo”.