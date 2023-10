Molusco le pide a “Burbu” que deje los ataques y supere el pasado

El locutor Jorge Pabón “El Molusco” reaccionó a las expresiones que realizó Angelique Burgos “La Burbu” en su podcast donde arremetió contra él y su actual compañera de labores, Pamela Noa.

“Molusco” no quiso abundar más sobre los ataques de su excompañera radial, sin embargo habló sobre lo ocurrido contra Noa quien sustituyó a Burbu en el espacio radial en el 2018. Pabón fue enfático en que Burgos debe “pasar la página” de lo ocurrido cuando fue despedida por la empresa Spanish Broadcasting System (SBS).

“La que tiene que pasar la página es ella, yo la pasé hace mucho tiempo. Yo dejé de hablar de este caso hace muchos años, yo seguí mi vida, seguí mi carrera y mi carrera ha continuado, con ella o sin ella y la de ella también”, expresó Pabón en el programa Molusco y los Reyes de la Punta (La Mega 106.9)

Mientras que aseguró que los ataques contra él y contra Pamela Noa han sido injustos debido a que los radioescuchas nunca han conocido las verdaderas razones de la salida de “Burbu” del espacio radial y aseguró que nunca se conocerán.

“La verdadera historia nadie nunca la va a saber, porque no le importa a ;la gente y sería alargar el circo mediático”, expresó Pabón.

Pamela Noa se defiende de ataques de “La Burbu”

A través de su canal de YouTube, Pamela Noa, realizó un video de unos 10 minutos donde se defiende y asegura que no son reales las acusaciones de Burgos quien aseguró que en el pasado la locutora hacía “memes” y “burlas” de su hijo mayor.

“En aquel momento corrieron mil memes, esa es la verdad y si tú eres una persona de redes para ese momento los viste. ¿Por qué razón tú dices que yo hice memes de tu hijo para las redes cuando tú no tienes pruebas de eso? Porque alguien que te quiere mucho te dijo. Tienes que verificar tu entorno”, expresó Pamela Noa.

“Ahora tengo que aguantar que tú digas, que yo me estaba burlando de tu hijo. Yo nunca he hablado mal de tu hijo, nunca he subido un meme de tu hijo, nunca he subido nada de tu hijo. Ya basta”, añadió.

Por otro lado, la locutora también aclaró lo ocurrido cuando Burgos salió del espacio radial “El Goldo y la Pelúa” de La Mega y esta la sustituyó. Noa aseguró que llamó a Burgos para que regresara y que luego del despido.

“Cuando yo empecé a escuchar rumores y habladurías, la que te llamó por teléfono, porque yo voy de frente, la que te llamó por teléfono fui yo y te dije, Burbu, vuelve ya”, comenzó diciendo la locutora.

“Cuando pasó el revolú, que te botaron, yo siempre me quedé esperando que tú dijeras que yo no tenía nada que ver porque tú sabías los tiros que yo estaba cogiendo y yo llorando pensaba que yo no quería regresar más a radio, yo no quería volver, cuando yo estaba llorando te llamé y te escribí y tú me contestaste -tranquila, esto y lo otro- todo el tiempo que estuve recogiendo tiros hasta los otros días, tú nunca hablaste, nunca dijiste que yo no tenía nada que ver y tú sabías lo que estaba pasando”, expresó Noa en el video.

Sus expresiones se dan ya que en el podcast “Las Más Perras” de Angelique Burgos, sus compañeras también se refirieron a Noa como una “personota”.