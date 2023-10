“Mi mundo no gira en torno a ti”: Burbu le deja saber a Molusco que no le tira “indirectas”

La animadora Angelique Burgos “Burbu” respondió a unas expresiones realizadas la semana pasada por su excompañero de radio Jorge Pabón “Molusco” quien la acusó de supuestamente haber lanzado indirectas en su contra.

A través de su podcast en YouTube, “Burbu” tomó un momento para aclarar que no hacía referencia a Pabón cuando realizó una publicación en sus redes sociales sobre su divorcio al escribir “yo sí creo en el amor”. Esto luego de que “Molusco” en su programa de radio se adjudicara las expresiones asegurando que eran en contra suya por su divorcio de Claudia Morales hace unos meses.

“Molusco hizo una reacción en su show de radio hablando de ese tema, que él no cree que realmente no era para él, realmente no me interesa lo que tú puedas pensar, yo estoy muy clara en lo que yo soy y a quién yo me dirijo”, comenzó diciendo la animadora.

“Otra cosita que te quería decir hermano, es que la vida se celebra todos los días, hay eventos que se celebran como un matrimonio y a mi me da mucha pena lo que pasó en tu matrimonio, porque tienes dos hijos hermoso, tenías una familia muy bonita [...] hiciste una expresiones de que el caption que yo subí el día de aniversario con mi esposo”, añadió.

En ese momento la animadora comenzó a explicar que con su frase “yo sí creo en el amor verdadero” se refería a que las nuevas generaciones no luchan por mantener una relación estable.

“A eso yo me refería hermanito, no estoy diciendo que eso era para ti. Hiciste una alusión de que eso era para ti, tú eres el protagonista del mundo, te crees que todo lo que yo digo es para ti, mira no es para ti, ni por mi mente me pasaste tú cuando yo escribí eso. Al contrario, pensé en que la gente luche por su matrimonio. Te lo quería dejar saber para que estés claro que mi mundo no gira en torno a ti, que mis posts y mis captions no giran en torno ti, para que estés tranquilo y la pases bien”, concluyó dicendo la animadora.

“Molusco” mostró en su programa radial una publicación donde supuestamente la también animadora estaría haciendo referencia a lo ocurrido con su divorcio de Claudia Morales hace unos meses.

“Cuando ella subió este video con este caption, la cantidad de gente que me dio mention diciendo: -wow, que bajo cayó, eso es terrible, nadie está exento-. Cuando leo el caption, parece que Larry y ella estaban celebrando aniversario”, comenzó explicando Molusco en el programa Molusco y los Reyes de la Punta (La Mega 106.9 FM)

Posteriormente mostró una publicación de Burgos que llevaba el texto: “Yo sí creo en el amor en sus altas y sus bajas”. El escrito iba acompañado por un video junto a su esposo Larry Ayuso con el cual estaba celebrando el aniversario de bodas.

“Justamente ella pone ese caption cuando Claudia sale en la obra de teatro de los nenes, cuando yo en un podcast le explico a los nenes lo de la separación y cuando eso se está publicando bastante”, explicó Molusco en el segmento de su programa de radio.

“Que Dios le bendiga su matrimonio, tienen dos hermosos hijos y quiero pensar que eso no fue para mí, pero yo soy grande ya”, añadió.

La controversia comenzó por una historia de Instagram que publicó Burgos donde escribió: “Las puerquitas son así” en el mismo momento que Pabón anunció su entrevista a la animadora Patricia Corcino. Corcino es parte de las colaboradoras de “Burbu” en su canal de YouTube y ha participado en el podcast llamado “Las Más Perras”.

“Yo no quiero pensar que ella se molesta porque alguien que sale en su canal, yo la entrevisté, yo quiero pensar que eso no es real”, expresó Molusco en su programa radial.

Sin embargo, en el podcast publicado por Burbu en su canal de YouTube en la noche del martes apareció la animadora Patricia Corcino.

Hace unos meses, Molusco y Burbu confirmaron en sus respectivos espacios radiales que retomaron conversaciones para hacer las pases tras la manera en que culminó la relación laboral entre ambos en el año 2018 cuando la animadora fue despedida del desaparecido programa “El Goldo y la Pelúa”.