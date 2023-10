Chente Ydrach se ofrece como mediador del conflicto entre Pamela Noa y “Burbu”

El comunicador e influencer, Vicente “Chente” Ydrach, se insertó en la polémica entre las animadoras Angelique Burgos “La Burbu” y Pamela Noa quienes se lanzaron ataques desde sus respectivas plataformas de YouTube.

A través de su podcast, Chente Ydrach, indicó que está dispuesto a ser mediador de una conversación entre ambas animadoras.

“Burbu y Pam, ambas están invitadas a hacer un diálogo. Yo voy a fungir, como mediador con mucho respeto, vamos a estar hablando media hora en donde ambos puntos se plantearán sobre la mesa”, expresó Ydrach.

En la noche del lunes, la locutora de “Molusco y los Reyes de la Punta”, Pamela Noa, respondió a unos ataques que le realizó Angelique Burgos de “El Despelote” quien aunque no dijo nombres la acusó de haber hecho ‘memes’ de su hijo en el pasado. Noa negó esto y repudió los comentarios que hicieron de ella en el podcast de Burgos.

“En aquel momento corrieron mil memes, esa es la verdad y si tú eres una persona de redes para ese momento los viste. ¿Por qué razón tú dices que yo hice memes de tu hijo para las redes cuando tú no tienes pruebas de eso? Porque alguien que te quiere mucho te dijo. Tienes que verificar tu entorno”, expresó Pamela Noa.

“Ahora tengo que aguantar que tú digas, que yo me estaba burlando de tu hijo. Yo nunca he hablado mal de tu hijo, nunca he subido un meme de tu hijo, nunca he subido nada de tu hijo. Ya basta”, añadió.

Por otro lado, la locutora también aclaró lo ocurrido cuando Burgos salió del espacio radial “El Goldo y la Pelúa” de La Mega y esta la sustituyó. Noa aseguró que llamó a Burgos para que regresara y que luego del despido.

“Cuando yo empecé a escuchar rumores y habladurías, la que te llamó por teléfono, porque yo voy de frente, la que te llamó por teléfono fui yo y te dije, Burbu, vuelve ya”, comenzó diciendo la locutora.

“Cuando pasó el revolú, que te botaron, yo siempre me quedé esperando que tú dijeras que yo no tenía nada que ver porque tú sabías los tiros que yo estaba cogiendo y yo llorando pensaba que yo no quería regresar más a radio, yo no quería volver, cuando yo estaba llorando te llamé y te escribí y tú me contestaste -tranquila, esto y lo otro- todo el tiempo que estuve recogiendo tiros hasta los otros días, tú nunca hablaste, nunca dijiste que yo no tenía nada que ver y tú sabías lo que estaba pasando”, expresó Noa en el video.

Sus expresiones se dan ya que en el podcast “Las Más Perras” de Angelique Burgos, sus compañeras también se refirieron a Noa como una “personota”.