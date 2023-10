Kany García abre tercera función para su concierto en el Choliseo

La cantautora boricua, Kany García, agradeció hoy, lunes, a sus seguidores por el respaldo que recibió tras anunciar su regreso al Coliseo de Puerto Rico con su nueva gira titulada “Te lo agradezco” y anunció que abrió una tercera función.

“¡Wow, Puerto Rico! Que honor tan grande y que felicidad tan inmensa me han regalado todos estos días. Yo soy de ustedes y agradezco sentirme querida y respetada en mi casa, pero no me esperaba que el respaldo fuera a ser de esta magnitud. Llenan mi corazón de una alegría indescriptible y les prometo dar lo mejor de mí para que esas tres noches sean inolvidables. Estoy ansiosa de poder verlos, cantarles y agradecerles todo el amor que a lo largo de mi carrera ustedes me han dado. ¡Gracias!”, expresó Kany García.

La cantante notificó sobre la primera función a principios de la pasada semana y agotó las entradas en solo dos horas, lo mismo sucedió con la segunda función. En tiempo récord, había vendido todos los boletos. Ahora, los fanáticos que se quedaron sin entradas para el 23 y 24 de febrero, tendrán la oportunidad de comprarlas para el 25 de febrero a partir de mañana martes, 10 de octubre. Los boletos estarán disponibles a través de ticketerapr.com desde las 10:00 a.m.

La también compositora, que recientemente fue reconocida entre las Top 100 Latina Powerhouse 2023 y viene de una racha de grandes éxitos, aseveró que está ansiosa por “regresar a casa y poder brindar a su público de Puerto Rico una experiencia única”.

Según la artista, el público podrá esperar que llene el Choliseo con su característica pasión y energía, ofreciendo un espectáculo que fusionará sus éxitos más aclamados con sus nuevas canciones.