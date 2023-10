Causa revuelo video de Shakira “empujando” una fanática

En un video publicado en las redes sociales se puede ver cómo la cantante colombiana, Shakira, apartó a una mujer de su camino, al salir de un lugar rodeado de periodistas y fanáticos.

La situación ocurrió cuando la artista culminó la inauguración del nuevo colegio que creó en Barranquilla, Colombia, con su Fundación Pies Descalzos.

El vídeo viralizado en la plataforma de TikTok fue publicado por el usuario “Sab4zo” con un caption que dice “Miren su ídola, Shakira, haciendo a un lado a una fan que solo quería su autógrafo”.

Para muchas personas, se trató de un gesto grosero porque probablemente la mujer solo quería tomarse una foto con ella, pero la barranquillera la hizo a un lado ignorándola por completo.

Por su parte, algunos fans dijeron que se podría tratar de una reportera, sin embargo, como hay personas tapando el momento no se puede ver bien si llevaba consigo un micrófono. Mientras, otro usuario comentó que la mujer se parecía a la hermana de Shakira, Lucy Mebarak, pero hasta los momentos no se ha confirmado nada.

El videoclip fue editado para repetir en cámara lenta la acción de Shakira, no obstante, no fue grabado en un buen ángulo, por lo que no se puede ver completamente todo lo que sucede.

Mira el video aquí: