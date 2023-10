¿Se acabó el amor entre Karol G y Feid?

Karol G / Feid La pareja no estuvo junta en los Billboard. (Instagram: (@karolg) / (@feid))

Karol G sigue dando pasos firmes en la industria musical al ser una de las referentes femeninas del género urbano que más ovaciones y premiaciones ha conseguido y así quedó demostrado anoche en los Premios Billboard de la Música Latina.

Sin embargo, su vida amorosa ha sido foco de escándalos en los últimos meses luego de terminar su relación con Anuel AA y los intentos de conquistas por parte del boricua que causaron fuertes indirectas y hasta insultos a Feid, su nueva pareja, con quien ha decidido mantener un noviazgo alejado de las cámaras.

Pese a que Karol y Feid han decidido no hacer pública su relación no han podido evitar ser captados acompañándose en sus conciertos y en algunas salidas. Sin embargo, recientemente alertaron de una posible crisis de pareja.

¿Karol G y Feid separados?

Karol y Ferxxo se dieron cita en la ceremonia de los Billboard 2023 donde la originaria de Medellín se llevó cinco galardones en distintas categorías, mientras que el reguetonero deleitó al público con una presentación.

La colombiana se robó todas las miradas al lucir como toda una reina con un vestido blanco elegante y un peinado que recordó los años de Selena Quintanilla, por lo que ha recibido distintos elogios y felicitaciones tras su aparición.

Sin embargo, los fans de los cantantes no tardaron en darse cuenta que ambos llegaron por separado a la celebración y Karol no reaccionó a la presentación de su novio, pero también se fue sola, por lo que aseguran que estarían en medio de una posible separación. En otro video se puede ver como ella lo saluda cómo si se tratara de un amigo y no de una pareja.

Aunque muchos esperaban verlos juntos por primera vez en los Billboard, se quedaron con las ganas, pues cada uno estuvo por su lado. Hay quienes aseguran que se trató de una estrategia para mantener sus carreras separadas y evitar que se piense que Ferxxo quiere colgarse de la fama de su novia, al ser una de las mujeres más influyentes del momento.

Además, recordaron que ellos han preferido mantener su relación alejada de las cámaras, por lo que él había advertido que llegarían por separado.

“Que frío ese saludo”, “Parecen solo amigos”, “Quieren mantener sus carreras separadas”, “Yo digo que él no quiere que la gente hable que se esta colgando d la fama de Karol, por eso cada uno brilla por su lado en las alfombras y shows”, “Y el saludo que se dieron muy frío como de amigo esto está raro”, “Yo también creyendo que le iba a tirar unos pasos a Karol y nada”, han comentado.