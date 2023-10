VIDEO: Jacky Fontánez se pone nerviosa con “El Titi”

La animadora puertorriqueña, Jacky Fontánez, admitió que sintió nervios cuando le tocó entrevistar esta mañana al actor Gregorio Pernia quien es conocido por su papel de Aurelio Jaramillo “El Titi” en la serie colombiana “Sin senos no hay paraíso”.

El actor estuvo en el programa “Hoy Día Puerto Rico”, del cual Fontánez es animadora y esta admitió que estaba nerviosa por tener a su “crush” de serie de frente. En una parte de la entrevista, el colombiano se levanta de su silla y le da un beso.

“Complicado entrevistar a tu crush de series”, escribió Fontánez en su Instagram.

Gregorio Pernia: “Quiero graduarme como ser humano”

En entrevista con Metro.PR, el “inmortal” narcotraficante Aurelio Jaramillo alias “El Titi”, profundizó sobre las enseñanzas que le dejó este personaje de la novela Sin senos no hay paraíso, y los matices que abarcará en su show unipersonal “El Sugar Daddy” en la isla.

“Hay cosas que no me caben en la cabeza. Yo quiero graduarme como ser humano. He cometido muchos errores pero mi propósito es graduarme como ser humano… El accionar de uno en cosas malas, creo que los hijos la reciben después a futuro, y quiero dejar un buen legado en mi familia. Quiero que mis hijos sean buenos seres humanos”, manifestó en tono reflexivo en referencia al “Titi”.

“El personaje de Titi me ha dado muchas cosas bonitas. Hemos hecho más de 43 producciones y estuvimos haciendo ‘La hija del mariachi’ (El coloso de Jalisco), que la gente también recuerda mucho ese personaje, y ahora ‘Hasta que la plata nos separe’, la serie de comedia en Netflix que estuvo número uno en 18 países…”, sostuvo el veterano actor.

Asimismo, aclaró que “los mismos productores estaban en la disyuntiva si me llamaban o no para ver si logramos salirnos del personaje del Titi. Si la gente tuviera la oportunidad de ver en Netflix el personaje de Luciano Valenzuela, pues sería maravilloso. Hay formas de salirse también del personaje, pero estoy muy agradecido con Titi. La serie estuvo en 93 países, y bueno ahora es el momento de hacer un show en Puerto Rico, que lo hemos hecho en más de 150 oportunidades. Es un unipersonal”.