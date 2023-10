Pamela Anderson asiste a evento de modas en París sin maquillaje para llevar mensaje de aceptación

La actriz Pamela Anderson tomó la decisión de asistir a un evento de la semana de la moda en París sin maquillaje, algo que ha generado la admiración de la industria de la belleza.

Anderson revela que esta elección de asistir sin maquillaje es parte de su proceso de aceptación personal. Así mismo lo dijo ella a través de una entrevista hecha por ‘’I_D’' y fue publicada en instagram:

“Se trata de autoaceptación. Este es el capítulo de mi vida que intento abrazar ahora. Desde que salgo por la puerta como yo misma, siento alivio, me quito un peso de encima. Ahora me visto para mí, no para los demás”.

Según Anderson, perseguir la juventud es inútil, y lo importante es aceptarse a uno mismo en cada etapa de la vida. Su elección de asistir sin maquillaje es un mensaje de empoderamiento y autoaceptación que resuena en aquellos que han seguido su carrera.

La decisión de Pamela también tiene un significado emotivo. Su maquilladora de toda la vida, Alexis Vogel, falleció después de una batalla contra el cáncer de mama en 2019. Como muestra de respeto y honor a Vogel, Anderson elige no usar maquillaje en ciertos eventos.

Esta elección valiente de Pamela ha sido ampliamente elogiada por sus fans y por los amantes de la moda en general. Muchos destacan la autenticidad y la confianza que transmite al mostrar su rostro sin maquillaje.

Un año muy movido para Anderson

Anderson se encuentra en un renacimiento de su carrera artística al publicar este año sus confesiones tanto en libros como en su documental personal que transmitió Netflix.

Entre las grandes revelaciones que confesó la modelo se encuentra los motivos de su ruptura con Tommy Lee, además de los abusos infantiles que vivió con su padre y con otras figuras de la industria del entretenimiento.