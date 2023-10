Laura Pausini: “me encontré como ciudadana del mundo y he podido ser libre”

Con el amor de pareja como bandera, Laura Pausini ha iniciado una nueva faceta en su carrera artística con su más reciente producción, Almas Paralelas, del cual se desprende Durar como primer sencillo.

6 preguntas para Laura Pausini:

¿Durar es un homenaje al amor de pareja, que tal vez se está extinguiendo en los últimos años?

—Creo que en los últimos años, especialmente en los medios de comunicación, se habla mucho más de las historias que acaban que de las que duran, y por eso quizás es hay más noticias de desamor que de las parejas que se forman. Por eso he querido hablar, cantar y escribir la canción Durar, que es una canción que celebra el amor y que sobre todo celebra el compromiso diario que ponen las personas cuando deciden construir una vida juntos. He querido escribir una canción que habla con detalle de lo que significa dedicarse a conocer al otro con pasión, pero también con paciencia, es importante explicar la ilusión que se vive en una historia, pero también la comprensión y el sacrificio que hay que poner cuando se vive juntos. Creo que actualmente es importante, especialmente con la nueva generación que vive rodeada de noticias difíciles como la guerra de Rusia y Ucrania, el odio que se ve diariamente en las redes sociales, en las historias de violencia sobre las mujeres, que son todas cosas muy importantes de que hablar, pero al mismo tiempo nos hemos olvidado de hablar de lo que es el sueño de pensar en construir una vida con alguien y poderla realmente vivir.

¿Cómo ha vivido Laura Pausini la historia que se cuenta en Durar?

—Soy fiel testigo de todo eso, vivo una historia de amor desde hace 18 años e incluso en marzo me he casado después, y casarse después de tanto tiempo significa que hay la certidumbre de lo que tú estás haciendo, y que la persona que está a mi lado es una persona con la cual he construido con paciencia nuestra relación, que te juro está hecha verdaderamente de amor y pasión, pero también compartimos los momentos difíciles y los problemas. Creo que es importante que en el día de hoy, cada uno tiene que hablar de las cosas positivas, porque hay muchas. Después de la pandemia muchos han reflexionado sobre lo que han construido durante su vida, y analizar los pasos que hemos dado en manera positiva es muy importante, sobre todo para dejar una huella a la nueva generación que quizás esté un poco confundida ahora.

Durar es la carta de presentación de tu nuevo álbum Almas Paralelas, ¿a qué Laura vamos a encontrar?

—Almas Paralelas es un disco básicamente conceptual, que dedico a los seres humanos. Quiero dar un mensaje principalmente de paz, luz y amor, contando historias de 16 personas porque son 16 canciones que existen en verdad, y por eso también en la portada y en el libreto del disco podrán conocerlas visualmente. Se llama Almas Paralelas porque somos seres humanos que caminan en el mismo paseo de cebra, en la misma vida. Estoy tratando también de ser un precursor para ampliar el respeto entre los seres humanos, que eperostán en esta tierra y que viven diferentemente a mí y con el mismo tiempo pero en paralelo. Es como enamorarse otra vez del ser humano con un alma que vive contemporáneamente.

Como cantante la idea es vender tu música, sin embargo, con esta idea se ve que eso lo ha dejado un poco de lado, ¿qué pasó en ti para llegar a pensar más en la vida y quererlo compartir?

—Todo el trabajo personal emotivo que hice en mí, especialmente cuando empezó la pandemia. Hasta ahora debo decirte que tengo una suerte que pocos seres humanos pueden contar, haber crecido a los 18 años, cuando empezó mi carrera, comparándome cotidianamente con nacionalidades y culturas diferentes de la mía... Nací en un pueblo pequeño, muy cerrado a nivel de ideologías y de repente me encontré como ciudadana del mundo y he podido ser libre de ser quien soy con mis propias ideas, gracias a lo que he aprendido de otras personas en el mundo. Es un privilegio enorme, el más grande que la música me ha dado, porque no hubiera podido pensar y escribir canciones sobre algunos asuntos si no hubiese sido capaz de escuchar lo que la gente me ha enseñado, la gente latina y la gente europea, que es muy diferente entre sí misma.

Hablando de esta conquista de Latinomérica, serás reconocida como Persona del año del Latin Grammy, ¿cómo te hace sentir esto?

— Me siento feliz y honrada. Siento que por primera vez puedo compartir algo que antes era solamente mío, o sea, es como legalizar mi adopción por parte de todos los que me han adoptado en esos años. Siempre digo que me siento mitad italiana y mitad latina, porque realmente mis familiares son latinos y ese reconocimiento lo recibo como si fueran mis padres quienes me lo dan, porque la Academia en este caso representa a mis familiares latinos que están reconociendo mundialmente que legalmente soy su hija.

El próximo año también regresarás a los escenarios en América Latina, ¿qué podemos esperar de este reencuentro?

—Estoy celebrando 30 años de carrera y para la gira estoy tratando de hacer una un resumen de lo que he vivido, de los conciertos desde 1993 hasta hoy. Voy a preparar un espectáculo que visualmente y musicalmente sea un precursor de los 30 años donde puedo también contar anécdotas y mostrarles cosas personales que me han pasado durante todo ese tiempo.