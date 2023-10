Coca Cola Music Hall confirma que concierto de Villano Antillano será solo para adultos

La empresa ASM Global, encargada de la administración del Coca Cola Music Hall confirmó que el concierto de la rapera puertorriqueña conocida como Villano Antillano será exclusivamente para adultos tras quejas que se presentaron en las redes sociales por parte del sector conservador del país.

A través de declaraciones escritas, el gerente general de ASM Global, Jorge L. Pérez, lamentó que se haya creado una percepción “errónea” sobre el evento que se llevará a cabo el 29 de octubre.

“Luego de dialogar con los productores del evento de Villano Antillano, hemos decidido que la entrada al concierto pautado para el 27 de octubre será solo para adultos.

Es lamentable que se haya creado una percepción errónea de lo que sucederá en el concierto. Todos los eventos que se realizan en nuestras facilidades, sin importar el género musical, se hacen respetando la seguridad de los visitantes y cumpliendo con lo que establecen las leyes de Puerto Rico”, expresó Pérez.

“Por lo tanto, es falso insinuar que en esta ocasión no será igual. No permitiremos ni en este, o en cualquier otro espectáculo, que se falte a la integridad del ser humano o se atente en contra de sostener la ley y orden. Reitero que nuestra prioridad siempre será vigilar por la seguridad de todas las personas que nos visitan, sin discriminación alguna”, añadió.

Una de las principales denuncias fue realizada por la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, quien a través de sus redes sociales repudió que al concierto de la rapera se permitiera la entrada de menores de 16 años de edad.

“Exponente de música urbana anuncia “noche de lujuria”, y su producción no prohíbe la entrada de menores. Me gustaría pensar que se trata de un error y que la producción, así como Coca Cola Music Hall, tomarán las medidas correspondientes para subsanarlo. No creo que haga falta explicar por qué un espectáculo que anuncie una “noche de lujuria” no es apropiado para niños. ¡Con los niños no se metan!”, escribió Rodríguez Veve en su Instagram.

Posteriormente, la senadora realizó otra publicación donde celebró que el concierto de la exponente del género urbano sea solo para adultos.