Candidata de Miss Grand International 2023 se retira tras muerte de un familiar

La organización del certamen Miss Grand International, uno de los cinco más importantes del mundo de la belleza, anunció en sus redes sociales que una de las participantes de la decimoprimera edición se retiró luego de una emergencia familiar.

Esta candidata no podrá competir en Miss Grand International 2023

Se trata de la delegada de Sri Lanka; Sayuri Jayarathne.

“Miss Grand International Organization quiere anunciar que Miss Grand Sri Lanka 2023 renunciará al MGI2023 debido a la repentina pérdida de un miembro de su familia”, aseguró la organización.

“La organización Miss Grand International desea expresar nuestro más sentido pésame y aliento a Sayuri Jayarathne, Miss Grand Sri Lanka 2023, y su familia”.

Sayuri ya había llegado a Vietnam, sede de la competencia, cuando se enteró de la lamentable noticia.

La final de Miss Grand International 2023, la cual cuenta ahora con 69 participantes, se realizará el 25 de octubre.

La decimoprimera edición del certamen Miss Grand International ya inició su concentración en Vietnam con las llegadas de las participantes. Sin embargo, una de ellas perdió la oportunidad de competir por el cetro que ostenta la brasileña Isabella Menin; Miss Grand International 2022.

Se trata de Amylia Deng; Miss Grand Sudán del Sur 2023, quien no podrá participar de la competencia luego que enfrentara problemas con su visa para entrar al país asiático.

A través de sus redes sociales, Amylia comunicó que se trata de un “problema de visado causado por complicaciones diplomáticas entre Sudán del Sur y Vietnam”.

“Quiero expresar mi más profunda decepción porque he trabajado incansablemente día y noche para traer la corona a casa. Es realmente desalentador darme cuenta de que circunstancias más allá de mi control han obstaculizado mi viaje hacia Miss Grand este año. Sin embargo, quiero asegurarles a todos que este contratiempo no me desanimará”, escribió en sus historias de Instagram.

Dos boricuas en Miss Grand International 2023

Por segunda ocasión en Miss Grand International competirán dos puertorriqueñas. La primera vez fue en la edición de 2014, donde participaron Rebeca Valentín por Puerto Rico y la joven Daryanne Lees García, delegada de Cuba, quien es de ascendencia boricua.

García se coronó como Miss Grand International 2014 y fue la sucesora de la boricua Janelee Chaparro; Miss Grand International 2013. Mientras, Valentín fue semifinalista.

En MGI 2023 competirán María Cristina Ramos por Puerto Rico y Sthephanie Miranda por Estados Unidos. Esta es la segunda vez que ambas se topan en un concurso ya que estuvieron en Nuestra Belleza Puerto Rico 2023.