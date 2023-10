Becky G: honra el legado de su familia y celebra su herencia

La cantante, compositora, actriz y empresaria Becky G presenta su tercer álbum de estudio titulado Esquinas, donde la intérprete revela que “no es de aquí ni de allá”, haciendo alusión a que se considera 100 % mexicana pero también 100 % orgullosa de ser estadounidense, porque nació en Inglewood, California.

“Mis abuelitos vinieron de México a los Estados Unidos sin nada, buscando vivir una vida mejor, encontrar otras oportunidades, y cuando nacieron mis papás, fue la primer generación de americanos y yo soy la segunda generación americana, pero con un corazón muy mexicano”, compartió en entrevista con Publimetro.

Becky G enfatizó en que desde su primer video musical, Becky from the Block, se pueden ver referencias tanto a la cultura mexicana como a la cultura americana. “Yo siempre estoy representando la bandera de México y representando a Inglewood, donde yo nací”, asimismo, señaló que sus raíces siempre la han inspirado, tanto en su manera de ser, de trabajar y de amar, y esto es algo que le aprendió de sus abuelitos, “ellos me demostraron que podemos crear cosas de la nada”, dijo.

La cantautora reveló que todas las canciones de Esquinas son completamente en español, sin embargo, se podrán encontrar varios covers o temas que ella escuchaba cuando era pequeña, que la marcaron y la ayudaron a aprender el idioma. “Cada canción para mi significa algo muy importante como artista”, sin dejar de lado que este material está inspirado en el género regional mexicano”.

“Cantar música regional para mí no fue fácil, pero me sentí muy identificada, muy conectada con esa parte de mi alma, es un tono de voz diferente para mí, más ronquita. Pero entonces la parte de grabar canciones para mí fue súper divertida y la más difícil, yo diría que fue encontrar ese balance entre lo que es celebrar nuestras tradiciones en la música regional mexicana y también darle como ese toquecito más a Becky G”, expresó.

Además, la cantante eligió el mese de septiembre para presentar Esquinas porque es la temporada en la que se celebra el Mes de la Herencia Hispana y la Independencia de México. “Quiero que las próximas generaciones pueden ver y sentirse inspirados, saber que nunca es tarde para aprender de nuestras raíces y celebrar nuestras tradiciones”, enfatizó la intérprete.

La cantante también compartió que este álbum “es una carta de amor para sus abuelos y para la Becky G de cinco años que estaba aprendiendo a hablar español mientras cantaba y escuchaba rancheras, cumbias y banda”, y agregó, “también es una oportunidad para que las próximas generaciones puedan sentirse identificados, aunque no hayan nacido en México; es saber que se pueden sentir orgullosos de sus raíces”.

También señaló que Esquinas es su proyecto más personal hasta ahora, ya que la representa de una manera muy real. “Yo siempre me sentí muy confundida de no saber si soy de aquí o de allá, entonces con este proyecto, es demostrar que soy 200 %, 100 % de aquí y 100 % de allá, y estoy muy orgullosa de ser así”.

Por último, resaltó que no está cerrada a explorar otros estilos musicales en un futuro, porque la música es un lenguaje universal. “Tienes que disfrutar cada paso, aprender de cada obstáculo y tener paciencia, gozar la aventura que es la vida, perseguir sueños en esta industria, que no es fácil, pero vale la pena”, finalizó.