Miguel Mateos: “El rock está explosivo”

Para el cantautor argentino, Miguel Mateos, el género del rock está “explosivo”. Así describe la energía y potencia que siente por parte de sus fieles seguidores que lo han respaldado durante cuatro décadas.

“El rock está explosivo, explotando. Me encuentro con audiencias masivas tremendamente calientes que quieren participar y se emocionan con tantas canciones e historias, que al mismo tiempo se transforman en unos shows muy potentes como la vibra que tiene el rock and roll, sin duda”, compartió el músico en entrevista con Metro Puerto Rico.

A petición popular el artista regresará a suelo boricua para celebrar su cuadragésimo aniversario acompañado de una virtuosa banda de rock.

“Estoy muy contento y muy excitado, definitivamente volviendo a la maravillosa isla de ensueño después de un largo periodo…. Me encuentro con puertorriqueños y puertorriqueñas a lo largo y ancho del mundo… inclusive me reconocen y son tan cariñosos. Definitivamente se va a dar y me siento muy feliz”, dijo entusiasmado, quien se presentará esta vez en el escenario del Coca Cola Music Hall en el Distrito T Mobile en San Juan, el próximo 11 de noviembre, con su concierto Miguel Mateos “El Regreso de El Jefe”.

Miguel Mateos es considerado una de las mayores estrellas del rock en español y no se presenta en la isla desde el 2003.

La música de Mateos trasciende generaciones, por lo que es uno de los artistas más emblemáticos de los años 80 cuando el rock en español dominaba la radio. Creó temas que trascendieron fronteras y dejaron recuerdos imborrables en la memoria colectiva de sus miles de fans quienes disfrutaban de sus melódicas canciones que abordan temas románticos y sociales.

Su primer gran éxito fue en 1984 con el lanzamiento del álbum “Mundo loco”, con canciones como “No bombardees Buenos Aires” y “Sólo los pájaros” que se convirtieron en himnos del rock en Argentina, a estos temas se sumaron otros que lo catapultaron como una estrella del rock internacional con éxitos como “Cuando seas grande”, “Es tan fácil”, “Solo Una Noche Más”, “Llámame si me necesitas” y “Obsesión”, “Atado a un sentimiento”, “Fidelidad”, “Bar Imperio”, “Kryptonita que, entre otros, se escucharan en su concierto en Puerto Rico.

Miguel Mateos, “El Regreso del Jefe” noviembre 11, Coca Cola Music Hall, boletos en Ticketera.