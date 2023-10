“La Pecera” buscará la primera nominación para Puerto Rico en los Premios Goya

Por primera vez en la historia, Puerto Rico busca asegurar una nominación al Premio Goya que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, con el filme “La Pecera” como la representación oficial de la isla en competencia para ser nominada a la Mejor Película Iberoamericana en la 38 edición de estos premios.

Tras un aclamado recorrido internacional y un exitoso estreno comercial en Puerto Rico, la ópera prima de la cineasta puertorriqueña Glorimar Marrero Sánchez, busca ahora asegurar la nominación en una primera ronda de votaciones que concluirá con la selección de cinco películas nominadas. Según el anuncio oficial de la Academia, La Pecera es una de 16 películas iberoamericanas que van tras la nominación, donde Puerto Rico participa por primera vez.

“Este primer paso es un logro importante para el cine puertorriqueño, y particularmente para las mujeres cineastas boricuas. Recibo esta noticia con mucha gratitud y entusiasmo, y me enorgullece que La Pecera sea uno de once largometrajes en competencia que están dirigidos o codirigidos por mujeres. La presentación oficial de La Pecera al Goya confirma también que en Puerto Rico se hace cine de calidad mundial y que nuestras historias son relevantes, tanto para la audiencia local como internacional. Agradezco al Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico y al licenciado José Sánchez Acosta por apoyarnos en esta gestión”, expresó Glorimar Marrero Sánchez, directora, productora y guionista de La Pecera.

Por su parte, el licenciado José Sánchez Acosta, director del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica se expresó complacido con el anuncio. “Nos enorgullece haber apoyado al equipo de La Pecera durante el proceso de presentación y estamos seguros de que la película hará una digna representación de Puerto Rico. Se trata de otro logro importante dentro de los esfuerzos que promueve el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para fomentar las producciones puertorriqueñas, ampliar las posibilidades de divulgación de nuestra industria y posicionar a Puerto Rico como destino fílmico.”

La Pecera cumplió su sexta semana de cartelera comercial en Puerto Rico y continúa disponible en las salas de Caribbean Cinemas en Plaza Las Américas. Como parte del proceso de competencia, la película también se exhibirá en la Academia de Cine de Madrid el 25 de octubre.

La Pecera debutó a principios de este año en el codiciado Festival de Cine de Sundance, dando comienzo a una fructífera gira internacional de exhibiciones en más de 18 festivales de cine independiente. Así, conquistó el premio a Mejor Película en la categoría de Glocal Images del Cyprus Film Days (Chipre), el Gran Premio del Jurado en la competencia Ibero-Americana del Seattle International Film Festival (E.U.), y el Premio a la Mejor Película de Ficción en la categoría nacional del Puerto Rico Film Festival (Puerto Rico). La película, distribuida internacionalmente por Visit Films, también se exhibió en cines de España gracias a los acuerdos de coproducción con las empresas españolas Solita Films y Auna Producciones. Además, fue adquirida por el área de cine de Televisión Española (RTVE) en su segunda mesa de valoración de 2022.

“La Pecera” es un proyecto de cine puertorriqueño-español, coproducido por la empresa puertorriqueña Canica Films y la empresa española Solita Films, en asociación con las empresas puertorriqueñas GILL Engineering Group, PJ Gaffers Camera and Lighting, Filmes Zapatero y The Pimienta Film Co. Este es el primer largometraje de la cineasta puertorriqueña Glorimar Marrero Sánchez (productora ejecutiva, guionista y directora). La actriz Isel Rodríguez protagoniza la película en su primer papel dramático para un largometraje. Los actores Modesto Lacén, Magali Carrasquillo, Maximiliano Rivas, Anamín Santiago y Georgina Borri forman parte del elenco.