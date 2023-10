“Burbu” aclara su supuesta ‘tiraera’ contra Patricia Corcino

Ante rumores sobre una posible indirecta que había lanzado en sus redes sociales, la animadora Angelique Burgos “Burbu” aclaró que no lanzó ataques a su colega Patricia Corcino luego de que esta hiciera una aparición en el canal de YouTube del locutor Jorge Pabón “Molusco”.

Burgos dejó claro en unas expresiones que realizó en el programa “El Despelote” que su expresión “las puerquitas son así” no estaba relacionada a la animadora del programa Lo Sé Todo quien también colabora con esta para su canal de YouTube.

“¿Para quién era? A nadie le importa en realidad porque la gente es bien presenta’ y quieren saber quién es”, contestó Burbu luego de que fuera cuestionada por su compañero de radio Rocky The Kid en el programa mañanero de La Nueva 94.

“Eso es un medio de expresión y uno tiene redes para expresarse como uno quiera, yo no tengo una vida solamente profesional, yo tengo una vida personal, tengo amistades en el otro lado de acá, no todo lo que yo estoy tirando es para la gente de la farándula. Yo ni sabía que Patricia estaba con Molusco en ese momento, me enteré después”, sentenció Burbu.

“Honestamente, no era para Patricia porque en esta vida uno se topa con muchos puerquitos, lo que pasa es que yo la zumbé y salió a esa hora, salió porque salió, realmente no me importa lo que piensa usted”, añadió.

Fue durante la tarde del martes, que Jorge Pabón “Molusco” reaccionó al comentario que hizo su excompañera radial en sus redes sociales y alegó que esta se refería a la entrevista que realizó Patricia Corcino en su YouTube.

Molusco responde a “indirecta” que asegura “Burbu” hizo sobre su divorcio

El locutor Jorge Pabón “Molusco” respondió a una serie de publicaciones que realizó su excompañera de trabajo Angelique Burgos “La Burbu” que tomó como indirectas en contra de su persona.

“Molusco” mostró en su programa radial una publicación donde supuestamente la también animadora estaría haciendo referencia a lo ocurrido con su divorcio de Claudia Morales hace unos meses.

“Cuando ella subió este video con este caption, la cantidad de gente que me dio mention diciendo: -wow, que bajo cayó, eso es terrible, nadie está exento-. Cuando leo el caption, parece que Larry y ella estaban celebrando aniversario”, comenzó explicando Molusco en el programa Molusco y los Reyes de la Punta (La Mega 106.9 FM).

Posteriormente mostró una publicación de Burgos que llevaba el texto: “Yo sí creo en el amor en sus altas y sus bajas”. El escrito iba acompañado por un video junto a su esposo Larry Ayuso con el cual estaba celebrando el aniversario de bodas.

“Justamente ella pone ese caption cuando Claudia sale en la obra de teatro de los nenes, cuando yo en un podcast le explico a los nenes lo de la separación y cuando eso se está publicando bastante”, explicó Molusco en el segmento de su programa de radio.