Rodríguez Veve critica que se permita entrada de menores a concierto de Villano Antillano

La senadora del Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve, lanzó una crítica en sus redes sociales a la producción del concierto de la rapera puertorriqueña conocida como Villano Antillano por admitir la entrada de menores de edad a su espectáculo a finales de octubre en el Coca Cola Music Hall.

A través de sus redes sociales, Rodríguez Veve, publicó una captura de pantalla de la página oficial encargada de la venta de boletos para el evento donde se indica que los menores de 16 años que entren al concierto deben estar acompañados por un adulto.

Del mismo modo, la senadora criticó que la rapera promocione el concierto como una “noche de lujuria”.

“Exponente de música urbana anuncia “noche de lujuria”, y su producción no prohíbe la entrada de menores. Me gustaría pensar que se trata de un error y que la producción, así como Coca Cola Music Hall, tomarán las medidas correspondientes para subsanarlo. No creo que haga falta explicar por qué un espectáculo que anuncie una “noche de lujuria” no es apropiado para niños. ¡Con los niños no se metan!”, escribió Rodríguez Veve en su Instagram.

Esta no es la primera vez que ambas figuras se ven encontradas, ya que en el pasado, la rapera criticó las expresiones de la senadora que se opuso a una actividad donde ‘drag queens’ leerían cuentos a niños en el Distrito T-Mobile.

“Lo peligroso de Joanne Rodríguez-Veve es la semántica con la que intenta esconder su persecución hacia nuestro colectivo. Construye todos sus argumentos buscando asegurar que no se trata de ser “fóbica” pero resume experiencias que desconoce y las pervierte porque ahí es que está su mente y su corazón. No le interesa proteger a la niñez, de hecho se la pasa indoctrinando desde la religión de la misma manera que piensa que un Drag Brunch o el que una Drag Queen lea cuentos de niños con TEMÁTICAS INFANTILES es una indoctrinación. Es todo proyección con esta y su rollo de mosquita muerta”, escribió Villano Antillano en sus redes sociales el pasado mes de junio.