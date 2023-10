Kany García vuelve en concierto al Coliseo de Puerto Rico.

La cantautora puertorriqueña Kany García regresará al Coliseo de Puerto Rico para realizar un concierto el próximo viernes, 23 de febrero de 2024.

La venta de boletos para el concierto inicia el jueves, 5 de octubre a las 10:00 AM, a través de Ticketera.

Kany promete brindar un espectáculo de primer nivel, con su voz única e inigualable, junto a su repertorio de grandes éxitos mundiales, acompañada de innovadora producción visual y el mayor esfuerzo en todo el tema de montaje.

“Estoy feliz y agradecida con todo lo bonito que ha pasado en mi carrera los últimos meses y este concierto será una celebración de nuestra música, nuestra cultura y, sobre todo, de la conexión especial que tengo con mi gente en Puerto Rico. Volver al Choli, siempre es un honor, es volver a casa”, expresó Kany en declaraciones escritas.

La cantautora que recientemente fue reconocida entre lasTop 100 Latina Powerhouse 2023 y viene de una racha de grandes éxitos, está ansiosa por regresar a casa y poder brindar a su público de Puerto Rico una experiencia única.

Gisselle se apodera del Coca-Cola Music Hall con su espectáculo “Entre tacas y canciones”

En una noche de empoderamiento femenino y con la chispa que la caracteriza, la cantante Gisselle se presentó, por primera vez, en el Coca-Cola Music Hall con el espectáculo “Entre Tacas y Canciones”.

La artista repasó su trayectoria musical y no decepcionó a sus fanáticos, quienes gozaron en este evento que la artista utilizó para honrar la labor que hacen las mujeres en el mundo, y demostrar que las féminas pueden lograr todo lo que se propongan.

El tema “Lo mío es mío” inició la velada, seguido por “Fuego en la cintura” y luego de “Esa no es mejor que yo”, la cantante se dirigió por primera vez al público: “Estoy tan feliz esta noche, ustedes no saben la alegría que le han provocado a mi corazón. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer esto, queriendo darle al público lo que me corría por las venas. Este show se llama ‘Entre tacas y canciones’ precisamente porque estamos demostrando aquí que las mujeres cuando soñamos algo y lo logramos lo visualizamos lo podemos lograr, gritando enérgicamente ¡Mujeres al poder! creando algarabía entre los presentes”.

El repertorio incluyó una veintena de canciones en las que Gisselle demostró su potente voz y dominio escénico. Entre las piezas musicales que interpretó, se encuentra “Pesadilla”, “Perfume de mujer”, “Amar a dos”, “Solo Se Vive Una Vez”, “Medley-Merengue: Atada”, “De Que Nos Vale”, “Voy a Quitarme El Anillo”, entre otras.