Gloria Trevi reacciona a demanda por presunto fraude fiscal

Varios medios de comunicación en México informaron este martes sobre la denuncia penal que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República contra la cantante Gloria Trevi, de 55 años, por el delito de defraudación fiscal.

Luego de varias horas en silencio y ante las especulaciones que surgieron, la intérprete de Con los ojos cerrados publicó un comunicado para hablar de las acusaciones en su contra, además de asegurar que seguirá con la demanda contra TV Azteca.

Gloria Trevi (Redes Sociales)

Gloria Trevi reacciona a investigación de FGR

De acuerdo con la información que difundieron diversos medios de comunicación, la cantante y su esposo tendrán que comparecer ante las autoridades correspondientes el próximo 23 de octubre; no obstante, Gloria aprovechó el poder de sus redes sociales para hablar de la demanda que interpuso contra TV Azteca.

“Quiero comunicarles el día de hoy a todos que estoy bien y luchando. Mientras más me peguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar. Así que la demanda que tengo entablada en Estados Unidos de Norteamérica contra TV Azteca y demás vinculados de Grupo Azteca no se va a retirar, pese a todas las presiones que puedan poner tanto en mi país, México, como en mi lugar de residencia legal, que es Estados Unidos”.

Asimismo, la artista señaló que en los siguientes días asistirá a ciertas instancias para comparecer, con el objetivo de no entorpecer el proceso legal activo; sin embargo, de forma breve aseguró que no es responsable de las imputaciones.

“En fechas próximas compareceré ante distintas instancias jurídicas, lo que haré bajo términos de ley. Quiero dejar en claro que, al día de hoy, no soy responsable de ninguna imputación legal, como muchos medios lo han estado afirmando”.

Tras el primer comunicado, minutos después publicó otro con detalles más precisos y señalando que si tiene un pendiente con la autoridad fiscal en México, está dispuesta a pagar la totalidad del adeudo.

Finalmente, Gloria Trevi inició una transmisión en vivo para compartir más detalles con sus seguidores y reiterar las declaraciones que realizó en los comunicados.