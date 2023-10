Cantautora Lunna graba su primer álbum de música sacra

Lunna, la cantautora ponceña y exdirectora de ‘Objetivo Fama’, lanzará su nuevo material discográfico titulado ‘Caminas Conmigo’, una producción dedicada al Rey de reyes: Dios. La cantante y compositora reveló que la inspiración para este proyecto surgió de su proceso de pérdida de un hijo y su profundo deseo de adorar a Dios.

La primera composición es la que da nombre, precisamente, a la producción ‘Caminas Conmigo’ y, según ésta, “la escribí pensando en cómo Dios estuvo conmigo durante mi proceso de perder a mi hijo”.

“Esta producción empezó como un deseo en mi corazón de grabar algunos temas que hablaran sobre el amor de Dios”, informó la cantante.

La artista confesó que, a lo largo del camino, se unieron personas clave para dar forma a su visión. El saxofonista Boty García aportó su talento y apoyo espiritual, mientras que Ángel ‘Cucco’ Peña creó un conmovedor arreglo sinfónico para la canción ‘Haz Tu Voluntad’. Adlan Cruz contribuyó con su virtuosismo al piano, y la colaboración con el artista urbano cristiano Julio Ángel en ‘Ese es el Milagro’ se suma a la diversidad del álbum.

“Me he arrepentido, muchas veces, de no haber usado mi voz para adorar a Dios cuando estaba en mi mejor momento... Ahora que he estado dándole atención a una enfermedad que ha afectado mi voz, más todavía”, confesó.

“Por un tiempo esperé a que surgiera la oportunidad, de que alguien le interesara el proyecto, pero el tiempo pasó y nada se movía... Un día sentí, en mi corazón, una voz que me dijo: ‘¿Qué esperas? No solo te he dado el talento de la voz, pues también he puesto ante ti todas las herramientas que necesitas para hacerlo por ti misma’… Y así, durante un periodo de ayuno, empezó este proyecto como tan solo una idea, en enero de 2022, y que, poco a poco, lentamente, fue tomando forma”, recordó.

Lunna también agradeció a su hijo, Ángel Peña (‘Boidi’), por sus solos de guitarra y sus valiosas opiniones. Además, incluyó una dulce canción de cuna dedicada a su nieta más joven, Alba Lunna.

La cantautora, seguida por su voz y temas románticos, indicó que todas las alabanzas son suyas, “incluyendo las letras y música… Con mis limitados conocimientos, las arreglé, programé, toqué la guitarra en algunas, hice los coros, las grabé y mezclé en mi estudio casero... La masterización se hizo en Mastered Audio Mastering”.

Este proyecto, realizado en gran parte por Lunna misma en su estudio casero, es un testimonio de obediencia y fe. La cantautora espera que ‘Caminas Conmigo’ sea una fuente de inspiración y una manera de compartir cómo Dios ha estado presente en su vida, y continúa comprometida con su fe y su iglesia mientras espera la dirección divina para su futuro.

“En uno de los temas tengo una colaboración con un amigo del alma, a quien Dios llamó antes de que saliera esta producción... Es un artista Urbano cristiano, llamado Julio Ángel, y, con el permiso de su esposa, está incluida su participación en ‘Ese es el Milagro’”, exteriorizó.