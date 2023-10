Anya Taylor-Joy tiene una romántica boda con Malcolm McRae en Venecia

La actriz Anya Taylor-Joy y el músico Malcolm McRae oficializaron su matrimonio el pasado fin de semana en una romántica ceremonia que se llevó a cabo en Venecia, Italia.

Rodeados de 150 invitados, entre los que destacaron figuras célebres como Miles Teller, Julia Garner, Cara Delevingne, Nicholas Hoult y Evan Ross, la pareja dio el “sí”, según informó el Daily Mail (vía Brides).

De acuerdo con la revista People, la boda fue un evento deslumbrante que se prolongó con una recepción y un brunch al día siguiente en el prestigioso St. Regis. La organización del gran día estuvo a cargo de Wedding Boutique Italy y la actriz de Gambito de Dama deslumbró con una elección de vestuario inusual: un vestido beige bordado con detalles de pájaros y flores y realzado con lentejuelas. Su largo velo estaba delicadamente anclado a su semi recogido y las imágenes del look dieron la vuelta en todas las redes sociales. Una fuente declaró a People: “Ella lucía de ensueño”.

Anya Taylor-Joy for her wedding ceremony in Italy. pic.twitter.com/jTykIRjMJv — @21metgala (@21metgala) October 2, 2023

Por parte de sus invitados, Delevingne optó por un traje con rayas, mientras que Garner eligió un vestido de terciopelo negro con un atrevido escote. Ross, por su parte, lució un traje blanco a juego con su pelo decolorado. A inicios del año, Daily Mail ya había reportado que la pareja estaba evaluando diversas ubicaciones en Venecia para su boda, incluyendo el Palazzo Pisani-Moretta del siglo XV y la Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia del siglo XIV. Sin embargo, el lugar exacto de la ceremonia aún no ha sido revelado por la publicación.

Taylor-Joy y McRae iniciaron su historia juntos en el estreno de Gambito de Dama en 2021. Poco después de conocerse, McRae compuso una canción inspirada en la actriz titulada “Really Want to See You Again” y compartió un video interpretándola, mencionando: “Escribí esta canción para Ana dos días después de conocerla”.

La pareja hizo oficial su relación en eventos públicos durante 2022 y en 2023, la actriz confesó a British Vogue la profundidad de su conexión con McRae: “Finalmente encontré a alguien que felizmente se sentará en silencio conmigo mientras estoy leyendo. Le dije a mi pareja el otro día que él es mi pasatiempo. Veo la lectura como algo que tengo que hacer. Le encanta porque con él me pasa igual”.