“Yo no dije nada”: Pamela Noa se libera de demanda radicada por Yesenia Torres Figueroa

La locutora y animadora Pamela Noa finalmente se libró del proceso de demanda que se lleva en contra de varios integrantes y exintegrantes de “El Circo de la Mega” por parte de la periodista Yesenia Torres Figueroa.

La semana pasada, la locutora confirmó que fue removida de la demanda debido a que esta no fue quien realizó los comentarios por los que la periodista radicó la demanda.

“Desde el primer momento siempre estuve firme en los mismo de que yo no tenía absolutamente nada que ver porque no tenía conocimiento sobre nada que tuviera que ver con la producción del programa, eso se estableció desde el primer minuto pero no fue hasta ahora, ocho años más tarde que se entró en razón y me sacaron de la demanda”, expresó Noa en su canal de YouTube.

“Yo no dije absolutamente nada de nada, literal y aún así estaba pero gracias a Dios ya todo se solucionó”, añadió.

Noa también aclaró que su abogado Rubén Soto realizó las argumentaciones en su defensa alegando que la locutora no realizó ningún comentario sobre la periodista. Los abogados de Torres Figueroa accedieron a dejar fuera a Noa debido a que esta no participó en los comentarios que se realizaron en la emisora radial.

“Nunca había hablado de esto en ningún lugar, esta es la primera vez que lo hago porque la realidad es que yo esperaba que esto terminara bien rápido porque sabía que no había dicho nada ni tenía que ver en esto, pero para mi gran sorpresa duró ocho años”, indicó Noa.

Fue para el año 2014 que la periodista Yesenia Torres Figueroa radicó una demanda contra Spanish Broadcasting System (SBS), Antonio Sánchez “El Gangster”, Fernan Vélez “El Nalgorazzi”, José Vallenilla “Funky Joe” y Pamela Noa por unos comentarios que se realizaron en el programa “El Circo de la Mega” que se alega en la demanda aseguraban esta había quedado embarazada de una relación extramarital.

Según explicó la propia locutora, al principio se había incluido a Daniela Droz en la demanda por una confusión, luego se hizo el cambio y se añadió a Noa quien se encontraba participando del segmento de farándula del programa a pesar de que no fue quien realizó los comentarios.