Didi Romero arremete contra ‘bully’ que le pide taquillas gratis para su obra

La actriz Didi Romero se desahogó en sus redes sociales contra una persona que alega le hacía bullying en su infancia y ahora le está pidiendo boletos para el espectáculo que estará presentando el próximo mes de noviembre en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera del Viejo San Juan.

Romero utilizó la red social Instagram para expresarse sobre lo ocurrido y aseguró que una persona a la cual no identificó pero que asegura la acosó en sus tiempos de infancia le está pidiendo entradas gratis para el espectáculo.

“Me tengo que sacar algo del pecho”, comenzó diciendo la actriz en el video.

“A mi me da estrés que yo fui víctima de bullying hard porque yo era ridícula, charra, tonta, boba, artista, velnerable. Si tanto bullying y tanta cosa que tú tenías contra mí: ¿Por qué tú estás en mi DM (mensaje directo) preguntándome por taquillas? ¿Yo regalarte a ti? Tú no puedes pretender que ese bullying no pasó. Dime boba, dime ridícula, dime supéralo, dime todo lo que tú quieras trauma, tengo y lo admito”, expresó la actriz quien pidió a la persona que le está pidiendo boletos que los compre en la boletería designada para el espectáculo.

En entrevista con Metro Puerto Rico y El Calce, la actriz Didi Romero, conversó sobre la obra que escribe y dirige, titulada “Por el amor de los dioses”.

“Esto es una comedia mediocre escrita por mi se llama ‘Por el Amor de los Dioses’. Este es mi debut profesional como directora y escritora”, compartió la actriz.

Romero expresó en la entrevista con este medio que se trata de una obra que escribió cuando tenía 18 años, pero que revisó para perfeccionarlo.

“Revisité el guion otra vez y dije ‘que vergüenza cómo es posible, por qué yo presenté esto’. Fue una porquería, yo no puedo creer que yo escribí eso. Entonces yo lo cambié, añadí, saqué y empecé a cambiar la vuelta y ahora tenemos este guion completamente nuevo y update con la experiencia que tengo ahora”, explicó.

A tan solo 24 años, Romero cuenta con una vasta experiencia en el teatro y el televisión al haber participado en papeles protagónicos en el musical “Six”, y la serie “Gina Yei: Con Todo El Corazón y Más”.

Entrevista con El Calce