Gisselle se apodera del Coca-Cola Music Hall con su espectáculo “Entre tacas y canciones”

En una noche de empoderamiento femenino y con la chispa que la caracteriza, la cantante Gisselle se presentó, por primera vez, en el Coca-Cola Music Hall con el espectáculo “Entre Tacas y Canciones”.

La artista repasó su trayectoria musical y no decepcionó a sus fanáticos, quienes gozaron en este evento que la artista utilizó para honrar la labor que hacen las mujeres en el mundo, y demostrar que las féminas pueden lograr todo lo que se propongan.

El tema “Lo mío es mío” inició la velada, seguido por “Fuego en la cintura” y luego de “Esa no es mejor que yo”, la cantante se dirigió por primera vez al público: “Estoy tan feliz esta noche, ustedes no saben la alegría que le han provocado a mi corazón. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer esto, queriendo darle al público lo que me corría por las venas. Este show se llama ‘Entre tacas y canciones’ precisamente porque estamos demostrando aquí que las mujeres cuando soñamos algo y lo logramos lo visualizamos lo podemos lograr, gritando enérgicamente ¡Mujeres al poder! creando algarabía entre los presentes”.

El repertorio incluyó una veintena de canciones en las que Gisselle demostró su potente voz y dominio escénico. Entre las piezas musicales que interpretó, se encuentra “Pesadilla”, “Perfume de mujer”, “Amar a dos”, “Solo Se Vive Una Vez”, “Medley-Merengue: Atada”, “De Que Nos Vale”, “Voy a Quitarme El Anillo”, entre otras.

Cuando le tocó el turno al éxito “A que vuelve”, hizo su entrada la primera invitada de la noche, Milly Quezada, quien estuvo acompañada de vítores de los presentes por este gran junte en tarima.

En el tema “Te veo triste”, llegó Elvis Crespo, quien se presentó en tarima con una “tacas” negras en alusión al título del evento. Mientras que, en la balada “Quien te hace el amor”, la artista sorprendió a todos los asistentes al tocar el piano.

Asimismo, el momento culminante de la noche consistió en la presentación con la diva puertorriqueña Yolandita Monge, quien interpretó junto a Gisselle el tema “El amor”.

Acompañada por una orquesta compuesta en su totalidad por mujeres, bajo la dirección de Richard Marcell, la intérprete hizo un recorrido por su extensa carrera musical y le agradeció a los presentes por su presencia.

Gisselle presentó un espectáculo de altura y demostró ser una de las voces femeninas favoritas del merengue en la isla.

Entre los presentes que respaldaron a la merenguera en su gran noche, se encontraban Norwill Fragoso, Liz Marie Quintana, Normando Valentín, Aixa Vázquez, Angelique Burgos (La Burbu) junto a su esposo Larry Ayuso, Rafael José y Bryan Villarini, entre otros.

“Entre tacas y canciones” fue un gran espectáculo producido por TM Entertainment. La coreografía estuvo a cargo de Danny Lugo. Además, Wichie Sound fue responsable del sonido y el diseño de luces fue de Lighting Designs.