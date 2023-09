Ya estrenó “Sweet Sounds Of Heaven” de The Rolling Stones, Stevie Wonder y Lady Gaga

La legendaria banda de rock británica, The Rolling Stones, ya lanzó el segundo sencillo promocional de su próxima producción discográfica “Hackney Diamonds”.

Se trata de “Sweet Sounds Of Heaven”, una colaboración con los famosos cantantes estadounidenses, Stevie Wonder y Lady Gaga.

El pasado 6 de septiembre, acompañados del presentador y humorista estadounidense, Jimmy Fallon, los Rolling Stones presentaron la primera canción promocional “Angry”, la cual se posicionó en lo más alto de las listas musicales y estuvo acompañado de un videoclip protagonizado por la actriz, Sidney Sweeney, que también se apoderó de los primeros puestos de reproducciones en YouTube.

Con el nuevo disco, Billy Wyman, bajista original de la agrupación, marca su regreso en sucesión de Charlie Watts, quien falleció hace poco más de un año. Además, se rumora que contarán con la participación de Paul McCartney.

“Hackney Diamonds” estará disponible en el mercado y en todas las plataformas musicales digitales a partir del próximo 20 de octubre. Será el primer álbum que lanza la banda desde “A Bigger Bang” de 2005, que debutó en el puesto número tres de Billboard y marcó el regreso de los Stones a los estudios luego de más de ocho años de ausencia.

The Rolling Stones comenzaron a crear expectativas con el disco el pasado mes de agosto publicando anuncios en periódicos locales de Inglaterra, donde una compañía de reparación de cristales promocionaba sus servicios.

“Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter we’ll fix your shattered windows (”Nuestro amable equipo le promete satisfacción. Cuando dices dame refugio, arreglaremos tus ventanas rotas”)”, leía el periódico.

Además, informaba a los lectores que el negocio se había fundado en 1962, el mismo año que se formó la agrupación.