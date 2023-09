Carlos Adyan se enfrenta a “Molusco” tras opinar de Yailín La Más Viral

El presentador de “En casa con Telemundo”, Carlos Adyan, y el locutor Jorge “Molusco” Pabón tuvieron un intercambio de palabras en las redes sociales luego de opinar sobre la dominicana Yailín La Más Viral y su nueva música.

Todo inició con la crítica de Pabón hacia Yailín y Adyan opinó en su programa que: “Él es puertorriqueño y se metió en lo que no le importaba. Molusco tiene la mala costumbre de meterse con los dominicanos porque lo dominicano da views”.

Por su parte, “Molusco” dijo en su programa radial que: “Él está en un programa de opinión donde se opina de todo. Lo mismo que estás utilizando en mi contra, lo puedo utilizar en tu contra. Te estás metiendo en lo que no te importa a ti... Es absurdo lo que este pana está diciendo”.

“¿Este es el pana al que se le cayó un diente, no? Suele pasar. Si yo voy contra Yailín, más presentado son ellos porque de la noche a la mañana se metieron en esto también”, añadió el también comediante.

Mientras, el animador boricua, radicado en la ciudad de Miami, Florida, aseguró en sus historias de Instagram que: “Yo no repito como el papagayo, la verdad es la verdad... Amas hablar mal de las mujeres y dejarlas por el piso. Se me pueden caer mil dientes, pero nunca mi educación, ni la dignidad por una entrevista. Y bien que me conoces, no te hagas...”.

Carlos Adyan le contesta a “Molusco”

Danna Paola se quiere cambiar el nombre para dejar atrás su faceta de “niña”

La cantante y actriz Danna Paola, quien comenzó su carrera desde muy pequeña, al parecer quiere dejar atrás la imagen de niña que muchos aún recuerdan por sus papeles en la telenovelas mexicanas.

A sus 28 años la joven ha formado una exitosa carrera y en estos momentos sigue triunfando y se encuentra más enfocada en la música que en la actuación.

Durante una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, la mexicana reveló que cambiaría su nombre artístico, y explicó las razones que la llevaron a esto.