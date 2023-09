Actor de “Caso Cerrado” revela cuánto le pagaron por participar en el programa

Uno de los programas más exitosos de la televisión hispana ha sido Caso Cerrado, recordado por su presentadora la licenciada en derecho cubana-estadounidense Ana María Polo.

“Despedirnos de un equipo que llevábamos 19 años juntos, que habíamos pasado por miles de cosas, que nos habíamos desarrollado de miles de maneras sí fue difícil. Yo siento que Caso cerrado sigue vivo. Es un formato que a la gente le gusta”, dijo la presentadora en entrevista con People en Español.

Uno de los actores que participó en el programa fue el colombiano Rafael Pedroza, quien ha participado en series como Pablo Escobar, el patrón del mal y Sin senos no hay paraíso.

“La gran mayoría de los casos son casos reales, pero los protagonistas no se atreven a ir a exponer su historia y entonces por eso contratan a los actores. Mucha gente me dice ‘no, ya yo no quiero seguir viendo ese programa porque todo es mentira’. Otra gente me dice que por qué yo como actor me presto para hacer una cosa de esas. Es que yo soy actor, yo vivo de eso”, explicó en un video que publicó desde su cuenta de TikTok.

Pedroza también reveló cuánto cuánto le pagaron por participar en el programa.

“Me pagaron un buen dinero, me pagaron como unos 400 dólares, además de eso me pagaron los billetes de avión obviamente desde Colombia hasta Miami”, compartió. “Estuve 4 días en un hotel con todos los gastos pagos: alimentación, hospedaje…”.