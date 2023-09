Sacan a Michelle López de “El Reguero” de La Nueva 94

La animadora y modelo Michelle López Colombani confirmó que su participación en el programa “El Reguero” de la emisora La Nueva 94 de Spanish Broadcasting System (SBS) finalizó en el día de ayer luego de dos años en el espacio radial.

López Colombani confirmó que su salida fue una inesperada y sale en momentos que también se han anunciado varios cambios en la empresa radial. La animadora era parte del programa animado por Danilo Beauchamp y Alejandro Gil Santiago.

“Lamentablemente, mi participación en La Nueva 94 de Spanish Broadcasting System ha finalizado. Mi tiempo en “La Nueva 94″ (”El Reguero”)fue una experiencia increíble, llena de aprendizaje y momentos significativos. A lo largo de dos años y medio, he tenido el privilegio de informar, entretener y conectarme con todos ustedes. He compartido momentos gratos llenos de risas, alegría y crecimiento, tanto personal como profesional. Esta noticia representa un giro inesperado en mi carrera, pero estoy agradecida por la oportunidad que se me brindó de ser parte de sus vidas a través de las ondas de radio”, expresó López en declaraciones escritas.

“A pesar de este cambio, estoy emocionada por explorar nuevos horizontes en mi carrera. Espero que sigan sintonizando “La Nueva 94″ y que nuestros caminos se crucen nuevamente en el futuro. ¡Gracias por ser parte de esta maravillosa travesía!”, añadió.

“El Reguero” comenzó en enero del 2021 con Danilo Beauchamp y Alejandro Gil Santiago, posteriormente se integró López como la figura femenina del elenco.

Hasta el momento no se han informado las razones del despido de López ni se ha indicado si esta sería sustituida por otra figura en el programa que se transmite en el horario de la tarde.

En el día de ayer, también se reportó sobre la salida de Sylvia Hernández quien tenía un segmento en el programa “Molusco y los Reyes de la Punta” de La Mega 106.9 FM que también pertenece a SBS.