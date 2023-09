Pamela Noa lamenta la salida de Sylvia Hernádez del programa “Molusco y los Reyes de la Punta”

Este martes se dio a conocer que la periodista Sylvia Hernández salió del espacio radial “Molusco y los Reyes de la Punta”, tras dos años y medio trabajando en el programa.

La presentadora y locutora Pamela Noa utilizó su canal de YouTube para dedicarle unas palabras a su ahora excompañera Hernández.

“Es una baja que nos duele un montón. Sylvia Hernández ya no va a estar con nosotros en el programa”, expresó la integrante del programa “Molusco y los Reyes de la Punta”.

“No he hablado con Sylvia como para saber qué cosas ella le gustaría que se dijera y qué no, porque es su situación. Yo sí le envié un mensaje por redes sociales, ahora le voy a escribir personalmente también. Aunque no he hablado con ella, estoy bien clara de que Sylvia lleva toda la vida trabajado en los medios y que súper sabe cómo funciona todo”, continuó.

“Sylvia es una mujer que guerrera se queda poquito. Sylvia va pa’lante pa’ las que sean y lo ha hecho mil veces, y esta no será la última. Seguimos encontrándonos en Telemundo por las mañanas (...)Esto es un golpe, pero va a echar pa’ lante. Al 100%, tengo cero dudas y sí tengo todas la pruebas”, concluyó.

Por su parte, Hernández expresó a través de sus redes sociales que el lunes fue la última edición de su segmento “Sylvia Hernández Investiga” donde cubrió casos como el de Keishla Rodríguez, Justin Santos, entre otros para el programa radial de la banda FM.

“GRACIAS! Ayer fue mi ultimo Sylvia Hernandez Investiga en #moluscoylosreyesdelapunta Dos años y medio maravillosos donde le dimos voz a mucha gente que nadie se la daba. Mi agradecimiento a @yosoymolusco @pamelanoa @ali_warrington @fantacucapr por el respaldo, apoyo y cariño!!! En especial a @felipequinones mano te voy a extrañar mucho!!! Agradecida siempre”, escribió Hernández en sus redes sociales.

A través de sus redes sociales la periodista que también labora en el programa Día a Día, compartió un video de una de sus participaciones en el programa que dirige Jorge Pabón “El Molusco”.