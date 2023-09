Natti Natasha sorprende al revelar cuánto tiempo lleva sin tener relaciones íntimas

La cantante dominicana Natti Natasha ha causado controversia en las pasadas semanas debido a la promoción de su nuevo tema que muchos consideran como “contenido explícito” e incluso ha provocado que el mismo sea bloqueado de plataformas como la red social Tik Tok.

Sin embargo, ahora la exponente urbana ha realizado unas nuevas expresiones donde reveló el tiempo que lleva sin tener relaciones íntimas, debido a que su esposo, el manejador puertorriqueño Rafael “Raphy” Pina Nieves se encuentra en prisión desde el año 2022.

“Mi amor, dale gracias a Dios que es un mes. Yo llevo casi un año y pico. Creo que yo casi no puedo hablar de sexo”, expresó Natti Natahsa en la conversación con su compatriota Tokischa. El comentario se dio en respuesta a que Tokischa dijo que se sentía triste porque llevaba alrededor de un mes sin tener relaciones íntimas.

“No cantará música infantil por tener una bebé”: Pina defiende contenido explícito de Natti Natasha

La plataforma YouTube y la red social TikTok bloqueó el contenido del remix de “No Pare”, tema cuya promoción ha sido controversial desde el inicio cuando medios enfocados en noticias de farándula aseguraban que esta había enviado videos íntimos y provocó que hasta su esposo Rafael “Raphy” Pina Nieves se tuviera que expresar en las redes sociales.

En esta ocasión, el también manejador tuvo que volver a expresarse desde la prisión donde cumple una condena por un caso de Ley de Armas a nivel federal. Pina confirmó que el tema fue bloqueado en la red social y volvió a arremeter contra los críticos asegurando que su esposa no tiene que cantar música infantil por ser madre de una infante.

“Una mujer trabajadora será siempre tarjeta para recibir pruebas. No cantará música infantil por tener un bebé. No se rendirá porque su esposo lo tengan encerrado. No se rendirá por que la bloqueen de Youtube. No se rendirá porque ahora su tema lo bloqueen de TIKTOK. No se ha rendido haciendo su papel de Artista, empresaria, Madre y Esposa y tiene a su lado a alguien que no se RINDE ni por que lo encierren y la ama con LOCURA. Apoyen lo que ella le gusta, que no es fácil ser líder, pero tampoco no dejamos joder de nadie y lo que no te afecta te hace más fuerte”, expresó Pina en su Instagram.