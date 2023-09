Molusco y los Reyes de la Punta sufre una baja

Luego de dos años y medio trabajando en el programa “Molusco y los Reyes de la Punta”, la periodista Sylvia Hernández salió del espacio radial en el día de ayer.

Hernández expresó a través de sus redes sociales que el lunes fue la última edición de su segmento “Sylvia Hernández Investiga” donde cubrió casos como el de Keishla Rodríguez, Justin Santos, entre otros para el programa radial de la banda FM.

“GRACIAS! Ayer fue mi ultimo Sylvia Hernandez Investiga en #moluscoylosreyesdelapunta Dos años y medio maravillosos donde le dimos voz a mucha gente que nadie se la daba. Mi agradecimiento a @yosoymolusco @pamelanoa @ali_warrington @fantacucapr por el respaldo, apoyo y cariño!!! En especial a @felipequinones mano te voy a extrañar mucho!!! Agradecida siempre”, escribió Hernández en sus redes sociales.

A través de sus redes sociales la periodista que también labora en el programa Día a Día, compartió un video de una de sus participaciones en el programa que dirige Jorge Pabón “El Molusco”.

“Aquí nadie me va a imponer nada”: Molusco no quiere trabajar con Burbu

A pesar de que no los descarta, el locutor Jorge Pabón “Molusco” aseguró que en esta etapa de su carrera no volvería a trabajar con su excompañera radial Angelique Burgos “La Burbu” ni aunque sus jefes en la empresa Spanish Broadcasting System (SBS).

Molusco respondió a las expresiones que realizó Rocky The Kid en el programa “El Despelote” donde aseguró que el locutor estaba realizando movimientos para llevarse a Burgos a trabajar con él.

“Eso es mentira, ustedes saben que es mentira”, expresó Pabón aunque admitió que sí ha tenido comunicación con Burgos para arreglar los problemas que han tenido en el pasado. “Una cosa es arreglar y otras es vamos a hacer radio juntos, este es el proyecto que realmente nos costó”, dijo Molusco.

Sin embargo, Molusco sí aceptó que aunque en estos momentos no trabajaría con Burgos, no descarta la posibilidad aunque no está dispuesto a comenzar una química radial nuevamente.

“Yo podría trabajar con Burbu de nuevo, sí. Si quiero hoy, no”, expresó el locutor en su programa Molusco y los Reyes de la Punta. “Si ustedes me dices yo cambio Molusco y los Reyes de la Punta por El Goldo y la Pelúa no. Porque esto ya está establecido, porque nos costó, porque en el momento histórico que ocurrió el fuego de ‘El Goldo y la Pelúa, que yo literalmente me quedé solo con Robert Fantacuca y con el peo porque Pamela estaba cubriendo unas vacaciones, aquí nadie nos ayudó”, expresó Molusco.

El locutor también fue enfático sobre el proceso que pasó luego del despido de Burgos en el 2018 y cómo tuvo que luchar para que Molusco y los Reyes de la Punta fuera aceptado, esfuerzo por el cual no está dispuesto a abandonar el proyecto.

“Yo tuve a SBS en contra, a gente de aquí adentro en contra, los gerenciales grandes creyeron en mí, en la visión que tenía en aquel momento de dejar a Pam (Pamela Noa) y traer a Ali Warrington de Salsoul y poner a Robert y lo logramos. Cuando analizo todo lo que pasamos que estábamos batallando con la gente de afuera de aquí, la gente de aquí. ¿Tú crees que yo diga que quiero regresar con la Burbu? No, es que yo no soy loco”, señaló.

Sin embargo, aceptó que en caso de que se concrete una oportunidad de regresar con Angelique Burgos a la radio “sería un palo”.