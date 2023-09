“No cantará música infantil por tener una bebé”: Pina defiende contenido explícito de Natti Natasha

La carrera de la exponente del género urbano dominicana, Natti Natasha, ha enfrentado varias controversias en los pasados meses. Su último tema en colaboración con su compatriota Tokischa ha sido criticado por muchos debido al contenido explícito que muestra.

Ante esto, la plataforma YouTube y la red social TikTok bloqueó el contenido del remix de “No Pare”, tema cuya promoción ha sido controversial desde el inicio cuando medios enfocados en noticias de farándula aseguraban que esta había enviado videos íntimos y provocó que hasta su esposo Rafael “Raphy” Pina Nieves se tuviera que expresar en las redes sociales.

En esta ocasión, el también manejador tuvo que volver a expresarse desde la prisión donde cumple una condena por un caso de Ley de Armas a nivel federal. Pina confirmó que el tema fue bloqueado en la red social y volvió a arremeter contra los críticos asegurando que su esposa no tiene que cantar música infantil por ser madre de una infante.

“Una mujer trabajadora será siempre tarjeta para recibir pruebas. No cantará música infantil por tener un bebé. No se rendirá porque su esposo lo tengan encerrado. No se rendirá por que la bloqueen de Youtube. No se rendirá porque ahora su tema lo bloqueen de TIKTOK. No se ha rendido haciendo su papel de Artista, empresaria, Madre y Esposa y tiene a su lado a alguien que no se RINDE ni por que lo encierren y la ama con LOCURA. Apoyen lo que ella le gusta, que no es fácil ser líder, pero tampoco no dejamos joder de nadie y lo que no te afecta te hace más fuerte”, expresó Pina en su Instagram.

Raphy Pina sigue defendiéndose de ataques por su relación con Natti Natasha

La manera en que se promocionó el último tema de la cantante dominicana Natti Natasha tal vez no fue la mejor ya que provocó que en las redes sociales y medios de farándula se rumorara sobre una supuesta infidelidad de la exponente urbana con su esposo el productor y manejador Rafael “Raphy” Pina Nieves.

A través de sus redes sociales, el manejador ha realizado una serie de publicaciones asegurando que ambos se aman a pesar de la distancia provocada por una sentencia contra el puertorriqueño en el caso federal por drogas que comenzó en abril del 2022. Luego de un extenso escrito donde Pina intentó poner fin a los rumores sobre una supuesta infidelidad, este ha continuado realizando publicaciones.

En el último video que publicó Pina muestra una entrevista realizada a Natti Natasha en Telemundo donde se captó el momento en que el manejador llama a su esposa antes de que esta fuera a la parada dominicana de Nueva York.

A pesar de que Pina Nieves se encuentra en prisión federal en los Estados Unidos, a través de la cuenta de Instagram de este se publicó un mensaje que el manejador envió junto con una fotografía. En el texto, este defiende a su pareja y asegura que tiene plena confianza en esta.

“La fama no es para todo el mundo. Quien no tenga la correa ajustada para aguantar esa presión mental, se hunde en el abismo de la especulación, la madre de todo las maldiciones. De los cientos de errores en mi vida aprendí a elegir las personas que uno debe tener cerca en buenas y malas, y más aún quien uno tenga como pareja, me RESPETA y ME AMA como la AMO YO. Dios nos regaló una VIDA nueva para amar, disfrutar y proteger, que aunque en momentos sienta que el mundo se viene encima, sigue hacia adelante, y más en este mundo de las fantasías llamada música “Entretenimiento”, un arte fantasioso que quien no se despega del personaje, la fama le consume hasta lo más importante que tenemos que es el amor y la unión familiar, esa es la prioridad que debemos tener, y no lo que tiene fecha de expiración. Mírenme que tranquilo estoy esperando de nuevo volver a estar con los míos, y difrutar de la familia y decirle a la fama que cuando quiera irse, tendremos más tiempo para nosotros. LOS AMO y si la conocieran de verdad la amarían y apoyarían como yo. Fin de la especulación”, expresó Pina Nieves.

Fue hace unas semanas cuando se “filtró” un supuesto video íntimo de la cantante Natti Natasha, aunque medios especializados en farándula lo tomaron como una alegada infidelidad, la realidad es que se trataba de una promoción para el tema “No pare” de la cantante dominicana. Como parte de la promoción, la cantante también ha publicado sensuales fotografías en sus redes sociales que los usuarios no han recibido de la mejor manera y la han criticado en los comentarios.