¡Luce irreconocible! Kim Kardashian posa con el pelo rapado

Kim Kardashian es una de las mujeres más influyentes en la industria del entretenimiento. Más allá de ser un empresaria multimillonaria, se ha convertido en un referente de estilo y en un ícono de la moda. Pese a los múltiples looks que ha utilizado a lo largo de los años, nunca había posado con la cabeza rapada, hasta este momento.

La socialite le brindó una entrevista CR Fashion Book donde se despidió de la larga cabellera que la caracteriza para darle paso a un buzz cut.

Así lo compartió la estrella de Keeping Up with the Kardashians en una publicación en Instagram que dice: “PORTADA DE CR FASHION BOOK para la edición del 10 aniversario. 📷 @nadialeecohen Es loco, estaba en la primera portada y ahora 10 años después sigo inspirada en @carineroitfeld. Te amo 🩶 Gracias por invitarme. @crfashionbook”.

Los comentarios de los fanáticos no se han hecho esperar y, aunque han sido variados, muchos la han comparado con la actual pareja de su exesposo Kanye West, Bianca Censori y con la rapera estadounidense, Doja Cat.

“Ella se parece a Bianca Censori LOL”, “Se parece a Bianca o Doja”, “Simplemente, increíble 😍😍” y “Quien te hizo esto te odia”, son algunos de los comentarios.

En la entrevista, Kim reveló desde lo mucho que ama la maternidad, pasando por que tuvo un crush con el periodista John F. Kennedy Jr, hasta el hecho de que se encuentra trabajando para cambiar el deficiente sistema penitenciario de Estados Unidos.

“Es desgarrador ver que no preparamos a nuestros presos para que tengan éxito tras su puesta en libertad. Deberíamos tener recursos para ayudar realmente a la gente a crecer y ser mejor (...) Sólo quiero hacer todo lo que pueda para luchar por la gente a la que otros han abandonado. Tienen que producirse muchos cambios y me siento obligada a ayudar a cambiar el estigma que rodea a las personas que han sido encarceladas”, señaló Kim.

Además, habló de sus hermanas y aseveró que tomaría varias de las cualidades que las distingue a cada una.

“Kourtney siempre sabe lo que quiere y no se doblega cuando no se ha hecho antes o no es el camino típico. La respeto mucho por eso. La atención al detalle de Khloé es inigualable y tiene el corazón más grande del mundo. Admiro su alma. Kendall es divertida, tiene un espíritu libre y vive su vida de forma muy auténtica. Me encanta cómo ama a sus amigos y cómo vive las mejores aventuras y recuerdos de esta vida. Valora las experiencias de la vida al máximo. Kylie es un alma tan bella que es tan generosa con su energía y quiere que todo el mundo sea feliz. Es tan real”, expresó la también modelo.