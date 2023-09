Daddy Yankee recibe a su hija con una guagua de chinchorreo en el aeropuerto

El exponente urbano puertorriqueño Daddy Yankee, recibió este fin de semana a su hija menor, Jesaaelys Ayala González, con una guagua de chinchorreo en el aeropuerto Luis Muñoz Marín.

La joven maquilladora e influencer indicó en julio que tomaría un tiempo para trabajar con su salud mental; sin embargo, no indicó si le sucedió alguna situación en particular.

En un video que compartió a través de sus redes sociales, reveló que se mudaría a la Isla y explicó por qué tomó la decisión, tras vivir cerca de seis años en Orlando, Florida.

“Puerto Rico es el destino. Si se están preguntando por qué Puerto Rico, ahí es donde está toda mi familia y todas mis amistades. Honestamente, yo después de vivir en Orlando casi seis años, sé que mi lugar es alrededor de ellos. Todo este tiempo que yo viví en Orlando, no me dejó amistades. Mi familia lejos y yo gracias a Dios pude comenzar mi carrera como influencer, que pude crear contenido en serio. Realmente eso me resultó, ese proceso de crecimiento personal y profesional. Pude lanzar mi marca aquí, pero siento que mi tiempo aquí ya se acabó”, dijo la joven.

“Sentía que si seguía viviendo aquí iba a botar años, básicamente en soledad (...) La razón por la que a mí me dio depresión fue por este sentimiento de soledad que llevo arrastrando hace como dos, tres años. No fue por nada de las redes ni por estar mucho tiempo en las redes. Ya tocaba, sentía que era mucho, que me sentía sola. Ya tocaba y nos fuimos”, añadió.

Hace dos meses la hija menor del exponente urbano pidió a sus seguidores en las plataformas digitales un tiempo de espacio debido a que se encontraba trabajando con su salud mental.

La influencer indicó a sus fanáticos en la red social Instagram que se estará tomando un tiempo alejada del ojo público.

“Hola a todos, estoy tomando un tiempo fuera de las redes sociales para trabajar con mi salud mental. Un abrazo fuerte a todo y gracias por el apoyo siempre”, expresó la hija del exponente urbano en las redes sociales.

Con este corto mensaje, pidió un tiempo de espacio y no indicó si le está sucediendo alguna situación en particular.

Jesaaelys Marie quien tiene alrededor de 1.8 millones de seguidores en Instagram suele compartir sus consejos de maquillaje y muestra la manera correcta en que se deben utilizar los productos.