Silverio Pérez hará un pausa en los medios de comunicación

El escritor, músico y motivador, Silverio Pérez, compartió hoy, domingo, en sus redes sociales que mañana se estará sometiendo a una cirugía de espalda, por lo que se mantendrá alejado de los medios de comunicación un tiempo.

“Mañana lunes, tempranito en la mañana, voy a someterme a una cirugía de espalda con el amigo y peregrino del Camino de Santiago, el cirujano ortopeda Yamil Rivera. Esta operación la había tenido que posponer debido a que he venido afrontando unos problemitas de salud, que no tienen que ver nada con lo de la espalda. Pero, que tal vez ustedes se han dado cuenta, que he bajado bastante de peso. Es más, he tenido anemia. ¡Qué folclórico, verdad! Y, como si eso fuera poco, pasé una pulmonía mientras viajaba por Estados Unidos”, puntualizó el también humorista.

Pérez aseguró que su primera reacción a la situación de salud que enfrenta fue “aprender las lecciones” que trajo a su vida y las compartió con sus seguidores.

“Y es escuchar el cuerpo, que nos habla siempre alto y claro, pero no lo escuchamos porque estamos envuelto en tantas cosas. Y he aprendido también que el trabajo mental es muy importante cuando uno se enfrenta a una situación de enfermedad... He aprendido a fluir y también he aprendido a reconocer y agradecer las grandes bendiciones que uno tiene en la vida”, aseveró el artista.

Asimismo, le dedicó un agradecimiento especial a su amigo, Braulio Castillo, quien lo va a cubrir en una actividad durante esta semana.

“Estaré unas cuantas semanitas recuperándome de mi cirugía de espalda y, cuando ya me sienta mejor, a escribir el libreto de los Gamma, que vienen por ahí para el teatro Moneró en Caguas muy pronto, a seguir con el libro “El secreto de mi padre”. De hecho, uno de los grandes secretos de mi papá es su deseo de vivir, y a mí me sobran.

Además, aprovechó para agradecerle al público por el respaldo durante sus años de carrera y para solicitarles que le enviarán buenas vibras.

“Muchas gracias por siempre apoyarme, mañana por la mañana me dedican como unos pensamientos positivos por ahí, para que me ayuden en la operación, y ya pronto estamos de vuelta”, concluyó Pérez.