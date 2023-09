Keith Richards cataloga el pop como música “basura” y “barata”

El guitarrista de la legendaria banda de rock británica The Rolling Stones, Keith Richards, catalogó al pop como música “basura”, “barata” y “fácil de hacer” asegurando que por eso siempre “se escucha igual”.

“No quiero empezar a quejarme de la música pop. Siempre ha sido basura. De eso se trata. La hacen lo más barata y fácil posible y por eso siempre suena igual; hay muy poco sentimiento en ella”, aseveró Richards en entrevista con el periódico británico The Telegraph.

“Me gusta escuchar música hecha por gente que toca instrumentos. Es decir, no me gusta oír música de plástico sintetizado, como se conocía antes a lo que se oye en los ascensores, que ahora es lo normal”, añadió el vocalista secundario de la agrupación.

Sin embargo, las duras críticas no se limitaron a uno solo de los géneros musicales más escuchados actualmente por el público a nivel general, sino que también arremetió contra el rap.

“No me gusta que me griten y me digan que es música, también conocida como rap. Ya tengo bastante con eso sin salir de casa”, dijo Richards.

Otro de los temas que abordó el músico fueron sus vicios y puntualizó que el único placer que disfruta hoy día es “ser heterosexual”.

“Los cigarrillos los dejé en 2019. No los he tocado desde entonces. La heroína la dejé en 1978. Dejé la cocaína en 2006. Todavía me gusta tomar una copa de vez en cuando- porque no voy a ir al cielo a corto plazo- pero aparte de eso, intento disfrutar de ser heterosexual. Es una experiencia única para mí”, expresó Richards.

La interviú se dio como parte de la promoción del próximo álbum de estudio de la banda, Hackney Diamonds, que saldrá a la venta el 20 de octubre.

El pasado 6 de septiembre, Mick Jagger, Ronnie Wood y Richards brindaron los detalles de la producción discográfica que contará con nueva música tras la muerte del baterista, Charlie Watts, quien falleció hace poco más de un año.

Precisamente, Billy Wyman, bajista original de The Rolling Stones, marcará su regreso con el disco en sucesión de Watts. Además, contarán con la colaboración de Stevie Wonder y Lady Gaga, incluso se rumora la participación de Paul McCartney.

El principal single del disco, Angry, ya estrenó y cuenta con un videoclip protagonizado por la actriz, Sidney Sweeney, abordo de un carro rojo por la ciudad de Los Ángeles, California.

Hackney Diamonds será el primer álbum que lanza la banda desde A Bigger Bang de 2005, que debutó en el puesto número tres de Billboard y marcó el regreso de los Stones a los estudios luego de más de ocho años de ausencia.