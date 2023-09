El cantante, compositor y actor mexicano Lalo Brito presenta su más reciente sencillo titulado ‘Sólo Tú’, el cual estuvo preparando desde hace un año y describe al mes de septiembre como la fecha ideal para que viera la luz, “Siento mucho orgullo y emoción porque es un proyecto que se ha cocinado desde hace un tiempo, llevo casi un año guardando esta canción, estrenar una canción no es un proceso fácil y más como artista independiente, también haber filmado el video musical en Madrid, entonces ha sido todo un proceso, pero me siento muy feliz”, compartió en entrevista para Publimetro.

Por otro lado, Lalo Brito señala que ‘Sólo Tú’ pidió nacer en este mes en este mes patrio, e incluso asegura que con tantos proyectos en puerta, siento como si estuviera viviendo en un multiverso, “Ahora que vienen otros proyectos, tenemos al ‘2000s X Siempre’ que recuerda esta cuestión nostálgica musical de las novelas y también la segunda temporada de ‘Papás por encargo’ que es un proyecto que ha marcado mi carrera de alguna manera y ahora bueno, compartiendo mi música, pues si hay que malabarear bien, hay que darle un respiro a cada proyecto como se merece”, compartió.

Al vivir tantas cosas en tan poco tiempo, el cantautor mexicano enfatizó en que su familia le ayuda a mantener los pies en la tierra y sobre todo, a disfrutar lo que es y lo que hay en la vida. Por otro lado, Lalo Brito se encuentra en medio de los ensayos para la gira ‘2000s X Siempre’ que se llevará a cabo el próximo 12 de octubre en el Pepsi Center de la CDMX, “Ya casi se arma toda esta revolución nostálgica y que va a estar muy divertido porque a nosotros, ‘La Nueva Banda Timbiriche’ nos toca interpretar canciones de novelas juveniles y eso va a estar bien interesante porque es recordar novelas como ‘Clase 46′, ‘Amigas y Rivales’, ‘Lola, érase una vez’, son spoilers que les estoy dando pero va a estar muy divertido, vamos a cantar nuestras canciones y de todas estas novelas infantiles que marcaron nuestra vida”, dijo entre risas.

Junto a esto, Lalo Brito reveló que su novela favorita cuando era pequeño era ‘El diario de Daniela’ protagonizada por Daniela Luján a quien tuvo la oportunidad de conocer hace un par de meses durante los ensayos de esta gira y donde no pudo evitar emocionarse y decirle que la admiraba. Por otro lado, el intérprete compartió que su meta para este 2023 es que su música le llegue a mucha gente en muchas partes del mundo.

Por último, Lalo Brito compartió uno de los mejores consejos que le han dado a lo largo de todos los años que lleva de trayectoria, “Me lo dio Erik Rubin, nunca lo voy a olvidar, fue en ‘La Nueva Banda Timbiriche’ cuando nos lo dijo yo no sabía de lo que se trataba y es verdad, la importancia de entrarle al medio artístico no es llegar, sino mantenerse y la verdad es que ahí está la clave, se trata de ponerse creativos en todos los sentidos, son unas palabras que se me quedaron grabadas y que ahora las estoy viviendo y lo comparto con ustedes si quieren entrarle a este mundo del entretenimiento”, finalizó.