Yandel celebra la Herencia Hispana en el Empire State Building

El exponente de música urbana puertorriqueño Yandel, se ha unido a la prestigiosa lista de artistas de Warner Music Latina, según anunció el sello discográfico.

Con una carrera que se extiende a lo largo de décadas, Yandel ha cautivado a audiencias globales con éxitos líderes en las listas, colaboraciones inolvidables y un innegable talento. Esta histórica colaboración con Warner Music Latina marca un hito significativo en la trayectoria artística de Yandel.

La firma de este acuerdo tuvo lugar en el icónico Empire State Building de Nueva York, donde Yandel tuvo el honor de inaugurar las festividades del Mes de la Herencia Hispana conduciendo la ceremonia de iluminación esa noche y brindando un íntimo concierto en el Observatorio del Empire State Building para un selecto grupo de asistentes. Esta es la primera vez que un artista de música latina se presenta en este lugar legendario, uniéndose a la lista de actuaciones notables que incluye a Pink y Ed Sheeran.

“La icónica carrera de Yandel ha resonado con audiencias en todo el mundo, y su influencia en la industria musical es innegable. Esta colaboración representa un nuevo capítulo de innovación y creatividad. Estamos emocionados de trabajar mano a mano con Yandel para llevar su música a los fans de todo el mundo”, dijo Alejandro Duque, Presidente de Warner Music Latina.

Roberto Andrade, Managing Director de Warner Music Latina, expresó: “Yandel es un artista que encarna tanto el estatus icónico como la visión vanguardista. En Warner Music Latin, nos enorgullece enormemente unirnos a él en este nuevo capítulo de su carrera, contribuyendo a su evolución junto a su dedicado y colaborativo equipo”.

Yandel compartió su entusiasmo acerca de esta colaboración, expresando: “Estoy realmente emocionado de unirme a la familia de Warner Music Latina y espero llevar nueva música a los fanáticos de todo el mundo, fomentar esta nueva aventura con el sello y seguir escribiendo mi historia musical juntos”.

Yandel, quien comenzó su carrera en 1998, es un exitoso vocalista, compositor, músico, productor discográfico y artista de reguetón puertorriqueño. En 2014, dio un giro en su carrera al emprender su gira De Líder a Leyenda VIP por los Estados Unidos, agotando entradas en todo el país y América Latina. Su álbum como solista, lanzado en noviembre de 2013, titulado De Líder a Leyenda, debutó en el puesto #1 de la lista de los Mejores Álbumes Latinos de Billboard, recibió la certificación Oro (Latino) de la RIAA en 2014 y fue nominado para un Latin Grammy. En octubre de 2014, Yandel se convirtió en el primer artista de su género en grabar un especial de televisión para la prestigiosa cadena HBO Latino. También contribuyó con una nueva canción, “Marcando Territorio”, para el mixtape Catch the Throne: The Mixtape Vol. 2, la banda sonora de la exitosa serie de HBO “Game of Thrones”.

A lo largo de su carrera como solista, Yandel ha acumulado numerosos logros. En el 2015, se convirtió en el primer artista latino en transmitir en vivo un concierto a través de Tidal y actuó en vivo en el combate de boxeo producido por HBO, Cotto vs. Canelo. También fue el primer artista de música urbana en ofrecer un concierto en solitario para la cadena HBO.

Entre sus logros se incluyen dos premios Latin Grammy en el 2016 (Mejor Interpretación Fusión Urbana) y (Mejor Canción Urbana), el Latin American Music Award al Álbum del Año, numerosos premios BMI, más de 15 #1 en la lista de éxitos latinos de Billboard Top Latin Airplay y múltiples certificaciones de Platino y Oro de la RIAA.

Recientemente, su sencillo “Yandel 150″, junto a Feid, ocupó el primer puesto en el Billboard Latin Airplay Chart durante 4 semanas consecutivas. Tras el éxito de esta canción, Yandel lanzó “Yankee 150″, una colaboración con Daddy Yankee y Feid. La versión original con Feid recibió un Disco de Triple Platino en España y su más reciente álbum, R3SISTENCIA, obtuvo la certificación Oro por parte de la RIAA.

Yandel ha colaborado con una impresionante lista de artistas tanto en el mercado general como en el mercado hispano, incluyendo a J-Lo, Akon, R. Kelly, 50 Cent, Ja Rule, Eve, Nelly Furtado, Gloria Estefan, Ricky Martin, Enrique Iglesias, Don Omar, Daddy Yankee, J Balvin, Chayanne, Gilberto Santa Rosa, Maluma, Ozuna, Bad Bunny, Becky G, Romeo Santos, Sebastián Yatra y Manuel Turizo, Luis Fonsi, J. Balvin, Zion & Lennox, Lele Pons, entre otros.

Esta semana, Yandel obtuvo dos nominaciones para la 24ª edición de los Latin Grammy® 2023, en las categorías de Mejor Fusión/Interpretación Urbana y Mejor Canción Urbana por “Yandel 150″ junto a Feid.

Prepárese para una emocionante colaboración mientras Yandel y Warner Music Latina se unen para brindar a los fanáticos una nueva ola de música, espectáculos en vivo electrizantes y encuentros musicales extraordinarios que prometen expandir los límites de la música latina. Su primera colaboración con el sello es ‘Borracho y Loco’, su nuevo sencillo con Myke Towers.