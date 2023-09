Morelia reúne a grupo estelar de cineastas mexicanos para edición 2023

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La directora general del Festival Internacional de Cine de Morelia, Daniela Michel, suele decir que el invitado de honor es México, pero para su 21ª edición es evidente.

Con cineastas consagrados como el cinefotógrafo Rodrigo Prieto, quien presidirá su jurado de largometraje mexicano y presentará la más reciente película de su colega y guía Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) y Eugenio Derbez, quien arribará al festival con el drama de Christopher Zalla “Radical”, así como directores destacados de una generación más joven como Michel Franco y Amat Escalante, el FICM, que se realizará del 20 al 29 de octubre, está listo para brillar.

“Siempre he admirado mucho su gran sensibilidad, me llamó mucho la atención que hace muy poco él también emprendió la tarea de dirigir”, dijo Michel sobre Prieto, quien recientemente filmó en México una adaptación del clásico de Juan Rulfo “Pedro Páramo”.

“Qué esté dispuesto a ver estos 11 largometrajes con los jurados me parece muy importante, el punto de vista que él pueda tener va a ser siempre muy, muy bueno”, resaltó en entrevista con The Associated Press.

Michel consideró a Derbez un actor y cineasta con una mirada aguda capaz de llevarlo al Oscar.

“Tiene muy buen instinto para participar en películas importantes y es una persona muy comprometida con la sociedad mexicana, yo le admiro esa parte”, señaló.

El astro danés-estadunidense y argentino de corazón Viggo Mortensen será el encargado de inaugurar el festival el 20 de octubre con la presentación de su película “The Dead Don’t Hurt”, rodada en Durango, México.

“Cuando estuvo lista nos la presentaron, me parece una película fantástica”, dijo Michel.

Franco suele disfrutar del festival de Morelia, incluyendo su pasada edición en la que se pudo ver tras el estreno de “La caída” de Lucía Puenzo. En otras ediciones presentó la película “Mano de Obra” de David Zonana en calidad de productor y como director (fuera de competencia) llevó a Morelia su “Chronic”. Vuelve al festival con su más reciente filme “Memory” ("Memoria"), que le valió la Copa Volpi al mejor actor a Peter Sarsgaard en Venecia y es coprotagonizado por Jessica Chastain.

“A Michel tengo el gusto de conocerlo desde las épocas de las Jornadas de Cortometraje Mexicano, hace más de 20 años, me acuerdo perfecto de ‘El soldado’”, dijo la directora de Morelia. “Me da muchísimo gusto que haya triunfado ahora en Venecia”.

Escalante, quien presentó su filme “La región salvaje” como parte la Sección de Largometraje Mexicano de Morelia en 2016 y fue galardonado con el premio a mejor director de Cannes por “Heli” de 2013, vuelve a la capital del estado occidental de Michoacán con su más reciente filme “Perdidos en la noche”.

“Es un gran, gran amigo del festival”, dijo Michel sobre Franco. “Creo que es muy importante que sigan formando parte del discurso de la dinámica del festival”, agregó sobre ambos directores, los dos de 44 años.

Alguien quien también regresa al festival es el cineasta estadounidense James Ivory, de 95 años, quien visitó Morelia por primera vez en 2019. Esta ocasión presentará un filme de 1960 que rodó en Afganistán y había permanecido archivado: “A Cooler Climate”.

“Es un hombre totalmente lúcido e inteligentísimo, y está fascinado de participar”, dijo Michel.

Este año, la Sección de Largometraje Mexicano está conformada por “A cielo abierto”, de los hermanos Mariana y Santiago Arriaga; “Desaparecer por completo”, de Luis Javier Henaine; “Itu Ninu (Cumbres de maíz)”, de Itandehui Jansen; “Latido”, de Katina Medina Mora; “lumbrensueño”, de José Pablo Escamilla; “No voy a pedirle a nadie que me crea”, de Fernando Frías de la Parra, “Temporada de huracanes”, de Elisa Miller; “Todo el silencio”, de Diego del Río; “Todos los incendios”, de Mauricio Calderón Rico; “Tótem”, de Lila Avilés y “Valentina o la serenidad”, de Ángeles Cruz.

El jurado de Largometraje Mexicano está integrado por la actriz francesa y presidenta del Instituto Lumière, Irène Jacob; Giona A. Nazzaro, director artístico del Festival de Locarno; la productora francesa Marie-Pierre Macia y la fotógrafa Brigitte Lacombe.

Jacob presentará, además, funciones especiales de dos películas protagonizadas por ella: “La double vie de Véronique” (“La doble vida de Véronica”) y “Trois couleurs: Rouge” (“Tres Colores: Rojo”).

Este año el festival recibió cerca de 800 trabajos para su consideración, de los cuales fueron seleccionados 10 cortometrajes y 1 largometraje para la Sección Michoacana; 62 títulos para la Sección de Cortometraje Mexicano (16 de animación, 17 de documental y 29 de ficción), 12 títulos en la Sección de Documental Mexicano y 11 títulos de la Sección de Largometraje Mexicano.

Los cortometrajes ganadores de ficción, documental y animación, así como el largometraje documental galardonado en Morelia, serán considerados como elegibles para una eventual nominación al Oscar.

FICM rendirá homenaje al guionista, productor y director mexicano Fernando de Fuentes de filmes de la Época de Oro del Cine Mexicano como “Vámonos con Pancho Villa”, “Allá en el Rancho Grande”, “La Zandunga” y “La mujer sin alma” con una selección de nueve de sus filmes.