“El Bulevar” llega al CBA de Santurce

La dramaturgia nacional está de plácemes con la puesta en escena de “El Bulevar”, una obra del escritor puertorriqueño Rafael Pagán Rodríguez. Esta pieza incluye temas cotidianos como el amor, el desamor, la sexualidad y situaciones familiares, todo hilvanado en una sola historia que devela el lado cruel, absurdo y real del ser humano.

Este drama, salpicado con toques de comedia, se presentará desde el 20 de octubre, en la sala experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce.

El Bulevar contará con las actuaciones estelares de Carlos Vega, Mariana Quiles, Willie Denton, Keyla Ramos Pratts, Jay López, Blanca Lissette Cruz, Syndia, Anoushka Medina, Daniel Torres, Axel Serrant, Heyda Salamán y Ángel Manuel, bajo la dirección de Rafael Pagán.

“A través de los personajes vamos descubriendo historias que pueden darse en cualquier lugar y que diariamente coquetean con la vida, las pasiones, la mentira y hasta con la muerte. Dentro del drama de la vida real recopilamos historias que muestran lo que muchas veces somos como seres humanos y donde descubrimos que nuestra cotidianidad es un bulevar de emociones”, expresó Rafael Pagán, quien ha sido galardonado en dos ocasiones con los Premios Victoria Espinosa en la categoría drama.

Por su parte, el actor y productor Ángel Manuel añadió que “como productor siempre he apostado a unir actores veteranos con la nueva cepa y en esta ocasión lo hemos logrado. Hemos creado un elenco ganador que, sin duda alguna, ha enriquecido los personajes de gran manera. De igual forma, el texto es extraordinario y eso también es parte de nuestra misión, contar historias diferentes y tener la oportunidad de dejar huellas en el ser humano”.

Durante más de una década el teatro ha unido las vidas de Rafael Pagán y Ángel Manuel, ya que han tenido la oportunidad de trabajar obras dramáticas que han sido premiadas y reconocidas por la crítica.

“Rafa y yo hemos trabajado juntos por mucho tiempo y hemos creado un equipo ganador. Estrenamos piezas juntos cómo “Se renta la mesa” en Miami. También “Hombre Araña” y realizamos mucho micro teatro. Como actor y productor me gusta hacer trabajos que me reten. Me gusta hacer cosas nuevas, innovadoras y creativas y eso lo logro con los textos de este gran dramaturgo”, finalizó Ángel Manuel.

Las funciones de “El Bulevar” son producidas por Ángel Manuel y Rafael Pagán para JOM Events y se realizarán desde el 20 de octubre, en el CBA de Santurce. Los boletos están disponibles en Ticketera o en la boletería de Bellas Artes.