Dayanara Torres y Marcelo Gama terminan su relación

La exreina de belleza, modelo y actriz puertorriqueña, Dayanara Torres, acudió este viernes a sus redes sociales para confirmar que está separada del productor y director de televisión Marcelo Gama.

Según Torres, la pareja decidió tomar caminos distintos tras dos años y medio de relación.

“Marcelo y yo hemos decidido terminar nuestra relación de dos años y medio. En esta etapa de mi vida, veo las relaciones de otra manera, si no son para siempre, son para enseñar... Siempre le agradeceré los momentos hermosos que vivimos, las lecciones aprendidas y por creer tanto en mi. Y aunque ya no estamos juntos, el respeto y la admiración siempre estarán presentes. Seguiremos trabajando en proyectos importantes y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Me llevo lo aprendido”, escribió la exreina de belleza.

Gama no se ha expresado al respecto.

