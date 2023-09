VIDEO: “La Burbu” sorprende a Rocky The Kid con globos que no eran para él

La animadora Angelique Burgos ‘La Burbu’ tuvo que resolver en la mañana de hoy para la celebración del cumpleaños de su compañero de radio Roque Gallart “Rocky The Kid” tras haber olvidado la importante fecha de su compañero radial.

A pesar que durante el programa, la animadora dijo que en la noche antes recordó que Rocky The Kid estaría de cumpleaños durante el día de hoy, esta bromeó con que es olvidadiza y no tenía globos para la decoración del estudio.

La animadora recurrió a unos globos que estaban en los pasillos de la estación Spanish Broadcasting System (SBS) y que fueron parte de una promoción comercial para llevarlos hasta el estudio de La Nueva 94 y decorar con motivo del cumpleaños del locutor.

En un video publicado en la red social Instagram, Rocky The Kid, compartió el esfuerzo que estaba haciendo burgos con la decoración.

“Yo acabo de grabar un story aquí y pensé, wow esta gente se botó por mi cumpleaños y esto es una bomba de otra actividad”, expresó Rocky The Kid en Instagram.

“Burbu resolvió con unas bombas que encontró en el pasillo. ¡Felicidades al genio de la radio puertorriqueña! ¡Feliz cumpleaños Rocky! Que este sea otro año de muchas bendiciones y de hablar mucha”, lee la publicación de La Nueva 94 en Instagram.

Burbu expone “papelón” de Rocky The Kid en hotel de Disney

La animadora Angelique Burgos conocida en el mundo del entretenimiento como “Burbu” se vaciló a su compañero radial del programa “El Despelote”, Rocky The Kid, por un momento de despiste que le ocurrió a este durante el viaje que ambos han llevado a cabo en el mundo mágico de Disney.

Burgos compartió a través de un video en Instagram que Rocky The Kid le indicó que había olvidado llevarse en su equipaje el “gel” para el cabello, sin embargo, le dijo que en el cuarto del hotel de la ciudad de Orlando donde se están hospedando tenía el producto. Sin embargo, la animadora decidió indagar ante la duda que le provocó lo que le dijo su compañero y esta encontró que el “gel” que se encontraba en el baño realmente era para tratar la piel ante las quemaduras del sol, no para el cabello como pensaba su compañero.

“Aquí yo estoy riéndome sola porque los otros días a mi se me quedó el desodorante y pues fui y me compré uno. Rocky me dijo, a mi se me quedó el gel de pelo pero me di cuenta que en el cuarto había gel de pelo, me lo puse y seguí andando. Y yo buscando el gel de pelo aquí y el gel de pelo que él se puso fue este que es ‘cooling Aloe Gel’ que es para cuando uno está quemado. Mera Rocky. ¿Tienes el pelo refrescante?”, dijo la animadora en el video.

Actualmente los animadores se encuentran en la ciudad de Orlando donde han grabado los programas de ‘El Despelote’ como parte de la celebración de los 100 años del mundo mágico de Disney.