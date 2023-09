Niñera despedida por Piqué es protagonista en nueva canción de Shakira

Al parecer, la cantante colombiana, Shakira, quiere seguir facturando sacándole “los trapitos sucios” a su expareja, Gerard Piqué. Ahora hizo una nueva canción titulada ‘El Jefe’- con el grupo mexicano Fuerza Regida- donde la protagonista es Lili Melgar, niñera de los hijos de la artista, a quien supuestamente el futbolista despidió sin indemnización por haber sido ella quien descubrió su infidelidad con Clara Chía.

‘El Jefe’ es una canción muy social, cuya letra trata fuertemente sobre la explotación y maltrato laboral de los millonarios a los pobres. La pieza musical habla sobre los sueños del pobre y cómo los sectores más favorecidos comen sobre el trabajo marginado de esta población.

Indiscutiblemente, la canción despertó el gusto de miles de fans, quienes se sintieron identificados con su letra.

La ocasión fue propicia para que Shakira mencionara a la niñera de sus hijos. Se maneja que Piqué despidió a Lili Melgar porque fue ella quien descubrió entre 20021 y 2022 que él le era infiel a la artista.

La niñera lo descubrió porque notó alguien se comía la mermelada de Shakira cuando ella no estaba en su casa de Barcelona, España, debido a sus compromisos laborales. Lili alertó a la artista y entre las dos tramaron una trampa para comprobar quién se la comía. Para ello, guardaron potes con mermelada en la nevera. Cuando la cantante volvía, notaba que se la habían comido y no era ella.

Además, Lili supuestamente encontró ropa interior femenina que la exestrella del Barcelona escondía en la casa y la cual no era de Shakira.

Tras verse descubierto, Piqué despidió a la niñera sin pago de indemnización. El incumplimiento en cuanto a este derecho laboral, lo ratificó Shakira en ‘El Jefe’, aunque no mencionó el nombre de su ex.

“Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron indemnización”, dice Shakira en la nueva canción, tocándose el codo con una de las manos, una señal que en la cultura latina se utiliza para hacer referencia a las personas a quienes les cuesta dar o soltar dinero para pagar o hacer regalías.

Cuando Shakira menciona a Lili, se ve la imagen de la niñera con los brazos puestos en sus caderas, parada firme y mirando seriamente a la cámara, como confrontando a quien la ha maltratado como trabajadora.

El extracto donde se nombra a la niñera y donde se le ve, sólo dura unos cinco segundos, pero es la parte más polémica y más reveladora del videoclip, que ya cuenta con 7.5 millones de reproducciones en YouTube.

La niñera Lili Melgar sólo aparece cinco segundos en el nuevo videoclip 'El Jefe' de Shakira, pero este tiempo bastó para desatar la polémica sobre el despido que le hizo Piqué (Foto: Youtube Shakira)

Exsuegro de Shakira

Otro extracto polémico de la canción ‘El Jefe’ es una frase con la cual se cree, Shakira se refiere a su exsuegro Joan Piqué.

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, manifiesta la artista en la pieza musical. Cuando canta esta parte, dos hombres le tapan la boca para que no siga expresando más, aludiendo a que se podría generar problemas si sigue hablando.

Sobre Lili Melgar se sabe que Shakira la volvió a contratar como niñera de sus hijos Milan y Sasha. Vive con ella en Miami. Son muy cercanas.