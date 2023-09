Documento oficial desmiente deuda de pensión alimenticia de Luis Miguel

Después de la controversia desatada por las declaraciones de la actriz Aracely Arámbula, en las que calificó a Luis Miguel como un “deudor alimentario,” el tema tomó un nuevo giro. La presentadora cubanoamericana Myrka Dellanos y ex del Sol de México salió en defensa del cantante en el programa “La Mesa Caliente” de Telemundo, afirmando que Luis Miguel está al día con los pagos de pensión alimenticia para sus hijos, Daniel y Miguel.

Dellanos, respaldó su afirmación en las leyes estadounidenses que habrían requerido su arresto si hubiera incumplido con los pagos. Sin embargo, la polémica continuó hasta que un documento oficial del Gobierno de Ciudad de México salió a la luz.

“Muy importante es que él está al día con el pago de la manutención de sus hijos. Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles, son hijos americanos, y si su padre no hubiese pagado esa manutención él hubiese sido arrestado al llegar a este país, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos”, dijo Dellanos en el programa.

Hace poco tiempo, Arámbula volvió a hacerse notar en los medios al mencionar que el padre de sus hijos no se hacía cargo de los gastos de manutención. En un encuentro con la prensa durante la alfombra roja de la puesta en escena Grease, Aracely Arámbula explotó en contra de Luis Miguel y reveló que este nunca se ha hecho cargo de sus hijos pero las puertas siempre han estado abiertas en caso de que cambie de opinión.

“Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá. A mis hijos siempre les he dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo, para ellos”, expresó Aracely Arámbula.

Sin embargo, hace algunas semanas, Vanitatis reveló en exclusiva que no existían deudas pendientes en ese sentido por parte de Luis Miguel.

El documento, emitido por la Dirección General del Registro Civil, establece que “Luis Miguel Gallego Basteri a esta fecha NO se encuentra como Deudor Alimentario Moroso.”

Las sumas de dinero estaban reservadas, pero el problema radicaba en la falta de información proporcionada por la madre para realizar las transferencias. Cabe destacar que no se había presentado una denuncia por incumplimiento en los pagos de pensión alimenticia, lo cual podría haber sido lo esperado cuando un padre no cumple con sus responsabilidades financieras.

Tras las recientes declaraciones de la actriz Aracely Arámbula sobre Luis Miguel, acusándolo de no tener vínculo con sus hijos, la presentadora Myrka Dellanos defendió al cantante mexicano, con quien tuvo una relación hace unos años.

La presentadora también defendió a Paloma Cuevas, la actual pareja de Luis Miguel y de quien es amiga.

Luis Miguel y Aracely Arámbula estuvieron casados, pero en el 2009 le pusieron fin a su matrimonio. Son los padres de Miguel y Daniel, quienes nacieron en los años 2007 y 2008 respectivamente, convirtiéndose en medios hermanos de Michelle Salas, fruto de su exrelación con la actriz mexicana Stephanie Salas.

Sin embargo, tras esta separación, en múltiples ocasiones, Arámbula ha revelado que Luis Miguel no se ha hecho cargo de sus hijos, quienes actualmente tienen 16 y 14 años de edad.

De hecho, la actriz dijo que sus hijos le cuestionaron porqué Luis Miguel iba a dejar a las hijas de su novia Paloma a la escuela, y no iba a la escuela de ellos.

Sobre las expresiones de Aracely Arámbula, Myrka Dellanos opinó, “Quiero quitarme el sombrero de periodista, ponerme el de amiga. Una de las cosas muy importante es que no se mencionen a las niñas de Paloma, son menores de edad. Aracely habló de ellos, pero Paloma siempre ha escogido tenerlas en un lugar donde están completamente protegidas, incluso en su divorcio ella no habló de sus hijas (...) “Ella está hablando de la ‘comadre novia’. Realmente Paloma y Enrique, entre otras parejas, estuvieron al frente, pero fue algo realmente figurativo, como amigos de la pareja. Es importante esclarecer que Paloma conoce a Luis Miguel. El papá de Paloma y el papá de Luis Miguel eran amigos, ellos se conocen desde niños. La amistad viene de Paloma y Luis Miguel realmente, no tiene que ver con Enrique Ponce. Eso es importante (...) Miguel, el hijo mayor tiene unos 16 años de edad y ya Aracely y Paloma no se han visto en esos 16 años, o sea que ella no tiene una amistad real con Paloma y no es la comadre oficial tampoco”.