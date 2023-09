“Yo lo quiero mucho”: Burbu confirma que podría hacer las paces con Molusco

La animadora Angelique Burgos ‘Burbu’ confirmó que ha recibido acercamientos de su excompañero de radio, Jorge Pabón “Molusco” para tener una conversación en algún momento sobre lo ocurrido en el 2018 cuando esta fue despedida del programa “El Goldo y la Pelúa”, suceso que desde ese entonces ha provocado un distanciamiento entre ambos.

Burgos confirmó que ha recibido comunicación por parte del locutor, sin embargo, indicó que esas comunicaciones se quedan entre ellos. La conversación se dio en el programa ‘El Despelote’ cuando el también locutor Roque Gallart “Rocky The Kid” aseguró que Pabón lleva un tiempo “coqueteando” con Burgos.

“Yo me he dado cuenta de ciertas actitudes de mi hermano, El Molusco, porque aparentemente lleva unos meses desde que Burbu se lo encontró en el hotel de Orlando, Molusco lleva coqueteando con Burbu como un mes. hace como tres semanas subió un recuerdo de él y Burbu. Se la quiere llevar”, expresó Rocky The Kid.

Tras las expresiones de Rocky The Kid, Burgos, expresó que siente que las intenciones de reconciliación por parte de Molusco son “genuinas”.

“Yo tenía mis pensamientos, sentía que no era genuino pero han pasado cosas que me han demostrado que sí es una posibilidad de autenticidad de su parte. A lo mejor yo quito mi freno y podemos conversar, porque yo a Molusco lo quiero mucho”, expresó Burgos.

Molusco en su canal de YouTube habló con la cantante Gisselle Ortiz, quien es comadre de Burgos, sobre la situación que tuvieron en el 2018. En esa entrevista también aseguró que su programa “El Goldo y la Pelúa” es superior a la química que han realizado “Burbu” y “Rocky The Kid”.

“Lo que voy a decir ahora es la verdad, está cool Rocky con Burbu y toda la vuelta. Pero ella sabe que Molusco y Burbu estaba a otro nivel, ella lo sabe”, expresó Molusco.

Molusco revela la razón por la cual nunca habló de su controversia con “Burbu”

El locutor y comediante, Jorge Pabón “Molusco” habló una vez más sobre la manera en que terminó su relación laboral y amistad con la animadora Angelique Burgos “La Burbu” luego de que esta fuera despedida de Spanish Broadcasting System (SBS) en el año 2018.

Molusco aseguró que el país solo conoce un lado de la historia, ya que este nunca contó su parte ante el apoyo del público que tenía la animadora que acababa de dar a luz a su segundo hijo.

“El país tiene solamente un lado de la moneda, yo nunca quise hablar de la otra parte porque entendía que iba a perder el tiempo porque independientemente de mi lado, la gente por default no me iba a creer...Angelique acababa de dar a luz, huracán María, la despiden, ella sale llorando en redes sociales. Aunque yo tenga la verdad de mi lado, yo la puedo decir en una cámara y nadie la va a creer por quien soy”, expresó Molusco.

Sus expresiones se dieron durante una entrevista que le realizó a la cantante Gisselle Ortiz quien es la comadre de Burgos y con quien el locutor tenía una relación de amistad hasta que concluyó el programa ‘El Goldo y la Pelúa’ de La Mega 106.9 FM.

Ortiz y Molusco también comentaron sobre la manera en que la relación de amistad de ambos terminó desde ese momento y porqué se dejaron de seguir en la red social Instagram.

“Vamos a empezar porqué te dejé de seguir en Instagram...Tú no me seguías a mí, yo dije: A lo mejor él como no terminó bien con Angelique y como yo soy su comadre, pues a él no le interesa tener una relación conmigo así que yo tampoco lo voy a seguir”, expresó Ortiz.

Del mismo modo, la merenguera dijo que nunca tuvo la oportunidad de preguntarle a Molusco sobre lo que había ocurrido tras la conclusión del programa.

“Realmente nosotros no tuvimos la oportunidad, ni nos vimos, ni nos llamamos para sentarnos y dialogar. Yo no escuché tu lado porque yo no era quien de llamarte y decirte. Molusco, ¿qué pasó ahí?”, expresó la cantante.

Además, aseguró que en conversaciones que tuvo con “Burbu” sobre lo ocurrido esta le aseguró que estaba muy dolida con Pabón, debido a que este nunca se comunicó con ella.

“Ella estaba bien dolida, bien dolida contigo y lo único que yo recuerdo en una ocasión que ella estaba llorando, decirme que: -lo que más me duele es que no me llamó-, eso yo dije, pero si son panas. Si yo trabajo contigo ya ti te despiden, lo menos que yo pienso, pienso que debo llamarte”, expresó.

Hace unos meses, Molusco y Burbu volvieron a tener comunicación luego de años sin conversar. El momento fue evidenciado en el programa “El Despelote” de La Nueva 94 donde Molusco intervino en una llamada telefónica del colaborador Arnaldo Santiago ‘Diary of Trips”.