“Estoy bien”: Marian Pabón se expresa tras recibir su primera quimioterpaia

La actriz puertorriqueña Marian Pabón se mostró con la actitud positiva que la caracteriza tras recibir su primer tratamiento de quimioterapias para el cáncer de seno que padece.

A través de un video publicado en las redes sociales, la actriz dijo que se siente bien luego del primer tratamiento y que fue tratada de la mejor manera en la institución donde está siendo atendida.

“Aquí saliendo de darme la primera quimio, hasta ahora estoy bien, me siento bien aquí en PR Oncology todo el mundo se portó maravillosamente, ya me dieron unos medicamentos para la reacción que pueda tener después, vamos pa’ lante, estoy bien”, expresó Pabón.

Del mismo modo, agradeció a todas las personas que le han enviado palabras de apoyo ante la situación que está enfrentando. Además, dijo que estará elevando sus oraciones por otros pacientes de cáncer que están pasando por el mismo proceso.

“A todas esas personas que me han escrito que no les he podido contestar, los amo, los quiero los llevo en mi corazón y todas esas personas que se han identificado conmigo porque están pasando por lo mismo que yo, voy a estar rezando todas las noches para que estés bien, para que salgan de esto. Todas somos guerreras y vamos para adelante que dios las bendiga, los quiero mucho un beso grande”, expresó Pabón.

Tras revelar que fue diagnosticada con cáncer, la actriz y comediante Marian Pabón manifestó que no le tiene miedo a la enfermedad y agradeció el apoyo que ha recibido en medio de la situación de salud que atraviesa.

En entrevista con Pégate al Medio Día, la actriz compartió detalles sobre el tratamiento que recibirá: “Las cosas a tiempo tienen solución. Yo me encontré una bolita, me la toqué y ahí mismo agarré el teléfono y llamé a mi ginecóloga (...) Tengo que estar seis meses en quimioterapia. Es un cáncer que es bastante agresivo, pero tiene cura. Me dijeron para el 1998 tu historia hubiera sido distinta, pero estamos en el 2023 así que hay cura para ti. Hay que atacarlo ya”.

“Vamos pa’ encima. Me dijeron que lo más probable es que se te va a caer el pelo, pero con el pelo yo no tengo problemas. Yo he tenido muchos ‘looks’ y además está de moda para los hombres andar con el pelo rapado, ¿por qué no puede estar de moda para las mujeres?”, continuó.

“Después deciden si es radio o reconstrucción. Yo creo que me voy con la reconstrucción, así que al lado de la Burbu… Cuando me vean con dos cosas nuevas, pues ya saben. A esta edad vienen bien, no hay problema”, bromeó.

Pabón se expresó agradecida por los cientos de mensajes de apoyo y solidaridad que ha recibido. “Yo voy pa’lante. Me da sentimiento pero no es por que tenga miedo a lo que voy. Es porque los veo a ustedes aquí y en las redes se han desbordado de tanto amor”, añadió.